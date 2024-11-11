34歲鄭州男湊熱鬧夜騎出事 嚴重或致心臟驟停 網民：跟風沒必要
撰文：盛昀
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內媒《極目新聞》報道， 鄭州一名34歲的男子王先生，跟風大學生夜騎後住進了醫院，醫生表示嚴重的話可能導致心臟驟停。
據此前報道，河南省鄭州的大學生近日興起「夜騎開封」，每晚多達數千名「特種兵」騎著共享單車凌晨從鄭州出發，騎行超過50公里前往開封，不過就導致當地道路出現嚴重擁堵。
鄭州一名34歲的王先生也想湊熱鬧，雖然他並非騎行愛好者，但也於11月8日晚載上女兒，隨着大學生一起騎行。他表示雖然後續已感身體不適，但「大學生騎得快，加上路人喊加油，精神很亢奮，我就迷失自我了。」
騎行十二三公里後，因身體實在不舒服，王先生選擇折返。王先生家屬介紹，王先生回來後便上床休息，沒想到一躺下就起不來了，動也動不了，頭也抬不起來。次日見王先生仍未好轉，家屬將其送到醫院。
經醫生診斷，王先生患的是低鉀血症，如果情況嚴重可以導致心臟驟停。目前王先生已經好轉，他表示，一定不要盲目跟風去長距離地騎車。
網民評論
「對於平時很少鍛煉的人來說，50公里的共享單車騎行是很吃力的！」
「平時不是遠行運動者，就算是青少年幾十公里的騎行很多人都吃不消。」
「騎車本身沒錯，跟風沒必要，給社會造成負擔確實需要引導。」
「34歲，身邊還帶個娃，跟一群大學生起什麼哄呢？」
「不要亂學年輕人，他們是打不死的小強，三十多歲的人比不了。」
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