12歲女童重近200公斤　心臟衰竭兼無法自行呼吸　父賣樓籌醫藥費

河南開封一名12歲女童身高150厘米，體重卻將近200公斤，導致她無法自行走路，心臟負擔過重，出現衰竭的情況，必須靠呼吸機來維持呼吸。



女童的父親表示，女兒從小就比別人重，雖然一直有在控制女兒的飲食，但還是控制不住體重的增長。

河南一名12歲女童體重將近200公斤，導致她無法自行走路呼吸。（微博＠大象新聞）

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由於長期嚴重的肥胖，女童出現許多嚴重的症狀，包含心臟衰竭、無法行走、肝腎功能不佳等，平常甚至必須靠呼吸機來維持呼吸。

女童的母親表示，女兒已經半年沒上學，因為過度肥胖，學校也不敢接，怕在學校出意外。

醫生說，女童來醫院時，體重是194.4公斤，BMI將近87，屬於超級肥胖，肥胖的程度已經是最嚴重的了。

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為了籌措女兒的醫藥費，父親將房子都賣了。

聽說此消息，女童也忍不住哭了出來，她說：

我也不想讓你們賣房子，這樣你們要住在哪裡啊？

女童還說，這幾天都吃不下飯，胃痛，希望能趕快好起來，回去上學。

目前，女童住在鄭州的中心醫院，準備接受手術。

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