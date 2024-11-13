彌補三年空缺？李子柒回歸24小時內連更3片　友人曝身份證已改名

11月12日，知名網紅李子柒在社交平台上發布了兩條新影片，為時隔三年再次公開更新，吸引了大量關注，「李子柒回歸」的話題迅速登上微博熱搜榜第一。13日，李子柒更新了回歸後的第三條影片，為回歸24小時內連更3新片。與此同時，李子柒友人透露，李已經正式將身份證名字由「李佳佳」改為「李子柒」。



在回歸後的第三條影片中，李子柒穿上了一件綠色抹胸長裙，並自彈自唱了歌曲《如願》。她寫道，自己想送一份祝願給大家，所以唱了這首歌；因為想唱這首歌，所以才做了一朵綻放於蜀錦之上的絨花。

為此，網友們紛紛留言「收祝福」，有人表示希望她一直保持這樣的更新速度，亦有人稱更新的這麽頻繁，「是在彌補我們三年的空缺嗎」。

李子柒穿上了一件綠色抹胸長裙，並自彈自唱了歌曲《如願》。（影片截圖）

李子柒穿上了一件綠色抹胸長裙，並自彈自唱了歌曲《如願》。（影片截圖）

她寫道，自己想送一份祝願給大家，所以唱了這首歌。（微博）

同日，李子柒在新華社《新對話》節目中談及傳統文化的傳播，對於現在越來越多的相似風格自媒體出現，她認為自己的作品是否獨樹一幟不重要了，希望能有更多人同行。李子柒又表示，停更的三年裏有了更多時間思考和做自己的事，直言被遺忘和擁有流量都挺好的。

而在12日發布的兩條新片中，李子柒以中國非物質文化遺產「漆器」為主題，展示了其獨特的美學和工藝；另一段影片則分享了她夢想中的衣帽間，背景是森林和花海，並展現了她如何打造這個空間。

李子柒分享了她夢想中的衣帽間，背景是森林和花海。（微博）

另一影片以中國非物質文化遺產「漆器」為主題，展示了其獨特的美學和工藝。（李子柒個人賬號）

另一影片以中國非物質文化遺產「漆器」為主題，展示了其獨特的美學和工藝。（李子柒個人賬號）

其中，非遺漆器的短片上線20分鐘內就登陸了多個平台的熱榜第一，發布後5小時內播放量便破億，顯示出她在網絡上的影響力依然強大。

另一方面，李子柒友人透露，李已經正式將身份證名字由「李佳佳」改為「李子柒」。友人還曬出了自己和李子柒的合照，相關話題也衝上熱搜第一。

友人曬出了自己和李子柒的合照。（微博）

她透露李已經正式將身份證名字由「李佳佳」改為「李子柒」。（微博）

天眼查顯示，今年2月22日，四川子柒文化傳播有限公司的法定代表已經由「李佳佳」變更為「李子柒」。同一天，四川綿陽市涪城區大土土花藝工作室的經營者也由「李佳佳」變更為「李子柒」。

法定代表已經由「李佳佳」變更為「李子柒」。（極目新聞）

據早前報道，李子柒原名李佳佳，自2015年開始拍攝美食短片，並於2016年轉戰微博和YouTube，迅速走紅。2017年，她與微念公司合資成立子柒文化，負責品牌的商業運作與內容創作。然而，兩者之間的矛盾於2021年浮出水面，當中或來源於網紅IP「李子柒」的歸屬權。最終雙方於2022年在綿陽市中級人民法院的調解下達成和解。

李子柒的「回歸」早有跡象。10月23日，她以「熊貓姐姐」的身份出現在學習強國平台，邀請大家參加「強國熊貓周（2024）」活動。在她停更的三年間，雖然沒有發布新作品，但她不時在社交媒體上現身，吸引了眾多網友的關注。

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