張家界拆分近20個景區單獨收費？　官方闢謠：網傳價格被抬高

有遊客反映，張家界景區拆分成近20個小景區，每個小景區單獨收費，價格多為一兩百元（人民幣，下同），景區門票價格被抬高。

張家界市委宣傳部解釋，此事純屬誤解，景區價格表為一旅行社營銷展示所用。網傳景區包括張家界市轄區內的11個獨立景區，屬不同區縣，距離較遠。



圖片顯示，張家界景區價格表共列有19個景區，收費價格最便宜要76元，最貴要300多元。發文者稱，「一個大景區，硬生生被拆成十幾個小景區」，認為景區存在私自亂收費的情況。

有人猜測，該圖或為旅行社或賓館張貼，署名「張家界市的景區價格表」更合適，「發文者將『張家界景區』理解成一個大景區，實屬誤解」。

張家界景區價格表。（新浪網）

10月8日，張家界市文化旅遊廣電體育局一工作人員回應稱，張家界市內有多個景點，每個景點單獨收費，「長久以來都是如此」。張家界國家森林公園管理處的工作人員稱，上述圖片所列景點均是不同地方，需單獨收費，其中，國家森林公園的門票有4天有效期。

10月12日，張家界市委宣傳部工作人員表示，此事屬於誤解，網傳的「張家界景區價格表」為某旅行社營銷展示所用，並不存在名為「張家界」的景區。

張家界國家森林公園黃石寨景區。（新華社）

張家界市寶峰湖景區。（新華社）

工作人員介紹，圖中顯示的景區為張家界市轄區內的11個獨立景區，屬張家界不同區縣，距離較遠。圖中所示相關價格不準確，如圖示120元/張的土司城門票已調整為17元；而110元/張的袁家寨子門票為張家界國家森林公園觀光點，不單獨收費。

張家界總面積9533平方公里，全市下轄永定、武陵源兩個區，慈利、桑植兩個縣，其中5A級景區2家（張家界國家森林公園、天門山國家森林公園）、4A級景區13家、3A級景區21家。

圖中所標注的景區張家界國家森林公園、張家界大峽谷玻璃橋、天門山景區分別位於武陵源區、桑植縣和永定區。從張家界國家森林公園出發，前往天門山景區，距離30多公里，車程約40分鐘。千古情景區表演、魅力湘西、天門狐仙則是不同主題的旅遊演藝，且普通票價均已調整至158元。

遊客在張家界國家森林公園天子山欣賞雲海景觀。（新華社）

張家界國家森林公園天子山拍攝的雲海景觀。（新華社）

索道、電梯、小火車均為張家界國家森林公園的小交通項目。有導遊介紹，遊客可自行選擇是否乘坐前述的交通項目，其中售價225元的張家界國家森林公園門票，包含了環保車費用，門票有效期4天，即使不乘坐電梯索道，步行也可以遊覽完景區的精華景點，或選擇一索一梯，或者三索一梯的四程聯票和多程聯票。

今年4月起，張家界市內實行政府指導價管理的景區門票及相關服務價格的優惠幅度進一步擴大，在相關景區門票及交通服務等，學生、兒童、長者等享受半價及免票優惠政策。另外，張家界國家森林公園等景區執行淡旺季價格，普通遊客在錯峰出行的情況下，能節省約40%成本。

張家界旅遊官方公眾號消息，今年1至9月，預計全市接待國內外遊客3772萬人次、實現旅遊總收入533億元，同比數別增長9%、15%。其中接待入境遊客138萬人次，同比增長279%，持續領跑全國非省會地級城市。