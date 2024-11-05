台灣5男女學Disney+《霹靂油俠》　鑽破油管偷抽2000公升柴油被捕

台中陳姓姐弟等5人學Disney+韓國電影《霹靂油俠》，挖掘鑽破台灣中油公司的油管偷抽2000公升柴油。



各人刑事被依加重竊盜等罪各判10月至2年2月不等，中油再提民事求償126萬元（台幣，下同）損失，扣除其中1人和解，法院判陳等4人應給付中油101萬元，可上訴。

台中陳姓姐弟等5人學Disney+韓國電影《霹靂油俠》，挖掘鑽破台灣中油公司的油管偷抽2000公升柴油被捕。（《霹靂油俠》宣傳圖）

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檢警調查，陳男和凃姓友人在網絡搜尋「竊油」等關鍵字，又看韓國電影《霹靂油俠》後，認為可透過尋找涵洞內輸油管鑿洞偷油，陳男找來姐姐、陳姐的陳姓男友，以及另外一名陳姓友人，一共5人組成竊油集團。

陳姐的陳姓男友先出資39萬元讓陳男購買器材，陳男透過不詳渠道得知中油埋藏管線位置，並由同夥冒名、偽刻印章在清水區承租一處廠房，作為挖掘輸油管的據點。

2022年8、9月間，陳男等3人持士巴拿、砂輪機、鏟子、十字鎬、電動鑿，在中油的4支輸油管鑿洞、裝置管線將油牽回廠房，但同年9月21日就被中油公司發現報警提告。

台中地院刑事一審認為，陳等5人明知石油是珍貴天然資源，同為民生必需品，竟以鑿洞方式竊取油品，若不慎外洩還有失火、污染危險，造成中油搶修成本高，考量參與程度等，依加重竊盜等罪判10月至2年2月不等。

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中油再提民事附帶損害賠償，主張遭竊柴油2000公升，為修復油管後續搶修、檢測，又出動10人緊急加班搶修，一共求償損失126萬4675元。其中凃女已和中油和解，中油對陳等4人求償101萬1740元。

民事庭審理時，陳姓姐弟、陳姐男友表示，同意各分擔25萬元，但希望給時間籌錢，另一名陳姓友人則表示，對刑事判決沒意見，但自己現在沒錢賠。

民事庭認為，中油受損害有提出刑事判決、搶修出勤紀錄、員工薪資單等可佐證，又陳等對求償金額沒有意見，認定中油求償有據，判陳等4人應給付中油101萬1740元。

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