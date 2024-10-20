上流寄生族？ 上海賊嫌天氣太熱 潛入失主家中嘆冷氣白吃白喝
撰文：林芷瑩
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小偷入屋盜竊後都會快速離開現場，上海有小偷卻反客為主，在案發現場寄居好幾天才離開。
上海廣播電視台《案件聚焦》報道，今年8月，家住上海金山區的姜女士報案稱家中失竊，由於其家快要拆遷，家中只留了一些衣服和家具，但她發現賊人似乎在其家留宿，「床也睡過了，空調也開過了，洗衣機也用過了」。讓有潔癖的姜女士更受不了的是，使用過的廁所沒有沖水。
除了行為反常，賊人選擇的目標也讓人困惑。從外觀來看，姜女士家略顯破敗，一看就沒有值錢物件在家。
在警方調查期間，再有市民報案稱自家失竊。經過清點，兩名被害人家中損失情況比較相似。在走訪中，民警在現場發現一輛共享單車，結合附近居民的出行特點，民警分析這輛共享單車很可能是賊人騎過。
警方循跡追蹤，最後確定賊人是31歲的盛某。8月6日，警方在金山區某農宅拘捕盛某。盛某在幾個案發地又吃又住，似是居無定所的流浪人員。但盛某到案後，民警發現他是有暫住地，且有一份正當職業。
盛某交代，他之所以寄居在別人家，是因為忍受不了炎熱的天氣。8月份，上海日間氣溫接近40°C，晚上氣溫約30°C。因為其租住的單位沒有冷氣，盛某每晚都會騎共享單車到處兜風。
某晚，盛某騎單車到一處待拆遷的地方時，發現姜女士家中有冷氣，且似乎無人居住，於是便在此寄居一星期，期間一直留在屋內，沒有外出工作。囊中羞澀後，盛某便萌生了去別人家中偷食物的念頭。
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