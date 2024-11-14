大連4人海邊攀岩1人墜亡　目擊者：約50歲女子被救後再被浪拍入海

11月14日，遼寧大連老虎灘附近海灘4人在岸邊攀巖遊玩時，一年約50歲的女子不慎墜海身亡。



現場目擊者稱，有兩男兩女在岸邊攀巖遊玩，其中一名女子沒抓穩掉進海里，後來被同行人員撈上岸，雖然嗆得失去意識，但還有生命體征。

然而，不幸的是在等待救援過程中海面漲潮，4人又全部被海浪拍入水中，「岸邊的浪特別大，救援船靠近不了，來了一個大浪，又把他們拍下去了。」

隨後救援船只趕到，但事發地位置陡峭，救援船只難以靠近。現場風急浪高，第一次被救起的女子在海面漂浮約20分鐘才再次撈上岸，但已經沒了生命體征。目擊者表示，該女子「（目測）五六十歲了」。

據公開資料，大連市老虎灘海洋公園，坐落於國家級風景名勝區大連南部海濱的中部。公園占地面積達到118萬平方米，有著4000余米的曲折海岸線。