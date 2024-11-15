隱名捐贈者再捐109萬予慈善總會　每年初冬皆捐26年累計1686萬

每年初冬，隱名捐贈者「順其自然」都會向浙江寧波市慈善總會慷慨捐款，並且每次都選擇不留名。據報道，周五（15日）上午，「順其自然」再次向該會捐款109萬元（人民幣．下同），並附上了一封信，信中落款為「其順」，地址則是長春路1號。這位神秘捐贈者的捐款金額今年創下新高，至今已累計捐款1686萬元，並連續26年支持慈善事業。



自1999年首次出現以來，「順其自然」每年在11月中下旬至12月初的某一天進行捐款，最初的落款為「順其自然」，隨後則變化為「順其」、「其然」等形式。值得一提的是，匯款地址中的路名是真實存在的，但門牌號碼則為虛構。

在過去26年中，「順其自然」偶爾會附上一些簡短的文字，表達自己的心意。例如，「我作為群體中的一員，特獻上一份微薄的心意」、「壞事不做，好事不說，順其自然」。今年的信中則寫道，「年之日緣善續」。

寧波市慈善總會相關負責人展示「順其自然」的信件。（澎湃新聞）

根據寧波市慈善總會的負責人介紹，這筆善款主要用於助學和教育方面的項目，並且每筆善款的使用情況都會通過媒體公開。此外，「順其自然」也會對重大災害和個人重疾進行定向捐贈，累計金額已超過千萬元。

2015年，民政部曾授予「順其自然」第九屆中華慈善獎。浙江省檔案館於2018年開始的展覽「大寫浙江人」中，這位隱名捐贈者成為唯一上榜的匿名人物。

近年來，「順其自然」的捐款也推動了更多人參與隱名捐贈。例如，「平安」女士已連續14年向海曙區慈善總會捐款68萬元，還有其他愛心人士持續支持當地慈善事業。