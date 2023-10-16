賣樓捐款為汶川地震災區建校　「上海奶奶」沈翠英病逝享年76歲

10月15日，曾賣樓捐款為汶川地震災區重建學校的「上海奶奶」沈翠英，因病醫治無效在上海去世，享年76歲。自2008年以來，她在慈善公益事業中投入逾千萬元，去世時名下已無房產。



《新民晚報》報道，2008年，為支持汶川地震抗震救災，上海第四聾啞學校退休教師沈翠英出售其於上海的一處房產，籌得450萬善款在四川都江堰市捐建學校。

沈翠英的善舉感動全國，她亦因賣房捐款被稱為「上海奶奶」。而賣房捐款對於沈翠英而言，只是她慈善事業的起點。

15年來，她一直在都江堰開展幫困助學、扶貧助農。親力親為投身公益慈善，幫助當地農民銷售紅心獼猴桃，踐行自己幫助當地實現從「輸血變造血」，繼而推動鄉村振興的慈善理念。

「上海奶奶」沈翠英因病醫治無效在上海去世，享年76歲。（新民晚報）

在沈翠英的感召下，她的家人、朋友以及許多陌生市民也加入公益團隊，捐款捐物、親身參加公益活動，並在上海市慈善基金會下成立沈翠英專項基金，為都江堰的災後重建、助力鄉村振興作出貢獻。

她和家人投入公益慈善事業的資金已經超過千萬。去年6月，沈翠英突發疾病被緊急送院，經搶救後轉危為安。康復後，沈翠英立即投身到公益，但因為積勞成疾，在近期再度病倒，並確診為癌症晚期。

即便身患重疾，沈翠英依舊割舍不下她的公益慈善事業，更在病榻上留下最後的寄語，「大家做好事，傳承愛的力量，整個社會都有這種愛心，就會變得愈來愈好」。

沈翠英的孫兒朱紀扉表示，將會繼承祖母的公益慈善事業，將「上海奶奶」的公益品牌發揚光大，完成沈翠英未盡的心願。

上海市慈善基金會對沈翠英的去世表示沈痛哀悼，後續將根據其遺願與家屬共同管理運營好「上海市慈善基金會沈翠英專項基金」，將沈翠英的愛心延續下去。