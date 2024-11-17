iPhone 16疑自燃　河北女發文控訴：剛買10天　對蘋果有點寒心

iPhone 16疑似發生自燃事件。11月15日，河北一女生在社交平台上發帖稱，自己剛買僅10天的iPhone 16自燃了，引起網民們探討。



該女生發帖稱自己於11月6日買了一部iPhone 16，但15日在使用手機看綜藝的時候突然自燃，目前已經聯繫商家及平台，但都沒有回應。

貼文一發出，就引來大量網民評論，有人懷疑是因為該女生邊充電邊玩手機，也有網民懷疑是因為該女生沒有用配套的充電器或者是用的磁吸充電器，引發自燃。也有不少人質疑其女生的購買途徑，認為該女生是在第三方平台買入，就會買到殘次品。

面對網民質疑，該女生隨即發圖顯示自己在iPhone直營店的購買的訂單編號，圖片顯示，其於Apple授權專營店購買，價格為6951元（原價6999人民幣，使用了48元紅包折扣）。

該女生也在評論區否認表示，自己沒有用磁吸式充電器充電，亦沒有邊充電邊看手機，我就是自己看綜藝手機就自燃了！」

該女生在評論區表示，自己所購iPhone為直營店購買。

雖然被網民質疑，但也有網民認為，「就算是用磁吸充電器，正常的iPhone手機也不應該自燃啊」。

隨後，該女生又在社交平台連發4條貼文，講述自己的iPhone手機自燃經歷，並表示「對蘋果有點寒心」。11月16日中午，該女生曬出電話截圖表示已經預約iPhone手機直營店檢測，希望得到一個合理的維權結果。