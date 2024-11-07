iPhone 16｢雙11｣最高降1600元　Apple喊話｢等等黨｣：是時候出手了

內地「雙十一」購物節即將開鑼，蘋果iPhone也加入營銷造勢大軍，在Apple官方微信公眾號發文章喊話稱，「『等等黨』們，是時候出手了」，吸引「果粉」們更換新機iPhone16，且以舊換新再疊加優惠券，最高可優惠1600元（人民幣，下同）。



蘋果官方旗艦店於10月20日公布天貓雙11優惠，10月21日晚間現貨開賣。iPhone 16系列每款若以「雙十一」優惠券購買平均可優惠500元，若疊加以舊換新的1100元最高補貼，該系列機型最高可獲1600元優惠。

除天貓淘寶外，京東、拼多多等內地網購平台的iPhone 16系列也有立減、折扣等優惠。

對此，蘋果官方客服表示，目前蘋果產品官方直營渠道僅包括蘋果官網、Apple Store線下門店以及Apple Store天貓官方旗艦店，其他渠道均為第三方渠道或蘋果授權渠道。官方渠道僅有天貓旗艦店有電商平台雙11補貼優惠，蘋果官網和線下直營店仍維持發售價。

雙十一期間Iphone 16最高優惠達到1600元人民幣。

蘋果iPhone 16於9月20日在中國大陸正式發售。相較於過去幾年，iPhone 16部分機型並沒有得到太多青睞，甚至在於華為的「對壘」中稍顯遜色。

有正在使用iPhone 15機型的消費者稱，目前不考慮購買新機型，「剛剛換過手機，外觀看起來差不多，也沒有特別喜歡的顏色，不考慮購買iPhone 16。」她也並不是特別在意蘋果的AI功能。但也有在線下門店採購的消費者認為，iPhone 16基礎款的性價比很高，所以特地為家人采購了兩部。