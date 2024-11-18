武漢司機接到殺人犯4500元訂單　途中自爆：我殺人了趕時間

內媒《極目新聞》報道，武漢一位的士司機於11月14日接到一單高價訂單，乘客打車從武漢到山東，中途催促司機稱：「我殺人了，所以趕着回家和家人吃個飯告別。」司機接到警方電話後配合拖住疑犯，最終該名疑犯遭警方拘捕。



武漢司機接到殺人犯4500元訂單。（極目新聞）

11月14日8時30分許，一名的士司機在武漢接到一筆前往山東的訂單，兩地相隔約1100公里，與乘客商量後，最終定價為4500元人民幣。

因路途遙遠，司機還帶上了朋友同行，幫助開回程路段。的士行駛到河南附近時，乘客突然催促：「你們能不能再開快點，我着急回家。」「我殺人了，所以趕着回家和家人吃個飯告別。」

同行的友人以為乘客是在開玩笑，司機卻產生懷疑。正在思考乘客那一番話的真假時，司機突然接到警方電話，對方稱車內乘客確實是一名殺人案的嫌疑人，希望司機可以配合拖延時間以配合警方行動。

武漢司機接到殺人犯4500元訂單。（極目新聞）

司機謊稱車輛沒電了需要到服務區充電，車輛停下後，警方隨後也進入服務區將疑犯拘捕。11月17日，司機因配合拘捕犯罪嫌疑人，獲得1000元人民幣的獎勵金。