1997年舊相驚現喜羊羊　禹州攝影家協會主席造假？　官方查明真相

河南禹州市舉辦「鏡頭裏的禹州」新中國成立75周年攝影大賽，其中一張標注拍攝於1997年的參展作品中，出現了喜羊羊卡通形象等與年代不符的元素，被指造假。



《大皖新聞》報道，被指造假的圖片註釋為「1997年禹州市老城區體育場春節期間的遊玩場面」，作品版權所有者為耿某。圖片放大細看後，可見有羊的卡通形象，與喜羊羊較為相似。圖中還有「武林風」條幅。

據介紹，《武林風》武術節目和動畫片《喜羊羊與灰太狼》分別於2004年和2005年才首播，該照片由此被指造假。

標注拍攝於1997年的參展作品中，出現了喜羊羊卡通形象等與年代不符的元素，被指造假。（大皖新聞）

此次攝影大賽以「鏡頭裏的禹州」為主題，通過徵集新老照片，採用對比的方式，展示同一地點、同一對象在不同時間段的變化，展現歷史的滄桑和社會的變革。主辦單位為中共禹州市委宣傳部 、禹州市總工會，承辦單位為禹州市攝影家協會。

作品要求一項中明確要求：作品需為作者原創作品，內容真實、影像清晰，謝絕電腦創意作品，不得對畫面內容進行任何增加或刪減。參展作品將由主辦單位安排專家評審，評選出200幅攝影作品。

作品要求列明：作品需為作者原創作品，內容真實、影像清晰，謝絕電腦創意作品，不得對畫面內容進行任何增加或刪減。（微信公眾號＠精彩禹州）

參展作品已公開展示，包括被指造假的照片。當地以《我市用光影記錄75年巨變》為題報道此次攝影展，耿某更以禹州市攝影家協會主席的身份受訪。

攝影展主辦方相關工作人員稱，此次攝影展有200多幅參展照片，反映了禹州撤縣建市以來的新舊對比情況，好多照片從沒見過，勾起了老百姓很多的回憶，老百姓評價很高，事先也有審核檢查。

參展作品已公開展示，包括被指造假的照片。（大皖新聞）

工作人員又證實，耿某確實是禹州市攝影家協會主席。對於網民認為的造假，該工作人員不認為是作假，可能是時間標錯，「如果時間不對糾正時間就行了」。

另據《青蜂俠Bee》報道，禹州市委宣傳部相關工作人員稱，已到攝影展現場核實，照片的時間確實不對。作者耿某表示，是工作人員將作品的拍攝時間弄錯，「我們正在調換。照片大概是2006年拍攝的，可能跟其他照片弄混淆了」。