內媒揭｢陽澄湖大閘蟹｣造假鏈　套上價值1元假｢蟹扣｣即身價倍增

內媒《新京報》報道，十月是大閘蟹的消費旺季，出於防偽考慮，品牌大閘蟹目前都會在蟹鉗上「鎖」一個塑料扎帶，稱為蟹扣。內媒記者走訪市場發現，一些普通大閘蟹套上蟹扣就變成了冒牌「陽澄湖大閘蟹」，身價倍增。



大閘蟹迎來消費旺季。（新京報）

水產批發店可幫套蟹扣

據《新京報》報道，10月中旬，一位水產攤主介紹，現在稍微懂點行的消費者，都會通過「蟹扣」辨認陽澄湖大閘蟹或品牌大閘蟹真偽。

蟹扣，一般被綁在大閘蟹的蟹鉗上，用以甄別大閘蟹的品牌或產地。目前陽澄湖大閘蟹和部分大品牌的大閘蟹蟹扣都可以做到「一蟹一扣」，讓每隻蟹都有唯一的二維碼和防偽編碼。

商家展示可綁的陽澄湖大閘蟹假蟹扣。（新京報）

蟹扣大部分採用自鎖式塑料扎帶，扎帶終端塑料圓殼中放有防偽標識標籤，正面為產地或品牌標識，背面為防偽二維碼。

在北京市朝陽區一家水產批發店內，店員表示，店裡所售大閘蟹並非來自陽澄湖，但如果訂購量多，便可以幫忙套上印有「陽澄湖大閘蟹」字樣的戒指（即「蟹扣」），1個1元（人民幣，下同）。

經蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會鑑定，多個水產店稱可「自行加綁」的陽澄湖大閘蟹蟹扣樣式，和真正的陽澄湖大閘蟹新版蟹扣均不相符。

2024年陽澄湖大閘蟹農產品地理標誌新版防偽溯源專用標識。（新京報/蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會供圖）

電商單獨銷售蟹扣

而上述批發商提供的「陽澄湖大閘蟹蟹扣」，在電商平台便輕易買到。

網上還售賣有一款78.9元/500個的陽澄湖大閘蟹蟹扣，樣式和今年官方的「胭脂紅」防偽溯源專用標識外形極為相似，不同之處在於少了「編號」和橢圓形上方的一對小蟹鉗。

線上售賣的多款陽澄湖大閘蟹假蟹扣和其他產地蟹扣。（電商平台截圖）

某電商平台上，一家店舖正銷售一款標註為「新陽澄鐳射」「帶語音一物一碼」的蟹扣，店家表示，掃碼會有相關溯源頁面彈出，同時會語音播報文字內容。

除陽澄湖大閘蟹蟹扣外，電商平台還售有太湖蟹扣、盤錦蟹扣、固城湖蟹扣、興化蟹扣，500個一包，售價在47元-67元不等。

二手平台有人吃完蟹剝下蟹扣轉賣

有經營陽澄湖大閘蟹生意的蟹商透露，在二手平台，的確有部分蟹農在二手平台上販賣真蟹扣，因今年大閘蟹銷量一般，想售賣蟹扣再多賺些。

二手平台上有蟹農轉賣陽澄湖大閘蟹蟹扣。（新京報）

消費者將蟹吃完後，轉售少量蟹扣。（新京報）

甚至還有部分個人消費者在吃完蟹後賣出摘下的蟹扣，業內人士表示部分蟹扣確為陽澄湖大閘蟹蟹扣，但有的則大相徑庭。