33歲精神病女兒捐款100萬掏空家中積蓄　父稱慈善機構一度拒退款

內媒《大風新聞》報道，江蘇一名黃先生發帖稱，女兒今年33歲，患有精神分裂症，病發期間在公益平台捐款了100萬元人民幣（下同），部分慈善組織退回50多萬元，但捐給燈塔慈善救助基金會的40多萬元卻被拒退。11月18日，燈塔慈善救助基金會稱已將40餘萬悉數退還。



《大風新聞》報道，江蘇一名退休職工黃先生表示，他的女兒今年33歲，患有精神分裂症。今年4月份，女兒通過燈塔慈善救助基金會阿里巴巴平台店鋪累計捐款42.7萬餘元。

33歲女兒患精神病捐款100萬掏空家中積蓄。（大風新聞）

​黃先生表示，女兒從2019年底就沒有再工作，這次衝動捐款將夫妻倆的養老錢都捐了出去：「我今年61歲，我妻子59歲，我們都退休了，我每月只拿2000元的退休金。」

今年5月份，黃先生夫婦發現賬戶異常，於是向燈塔慈善救助基基金會提供了司法鑑定報告、病歷和住院記錄要求退款，但該基金會只同意退還三分之一，「他們說這筆錢用掉了2/3，只能退還1/3，也就是給我們13.9萬。」

33歲女兒患精神病捐款100萬掏空家中積蓄。（大風新聞）

江蘇省某司法鑑定所11月4日出具的司法鑑定意見書顯示，黃先生的女兒患精神分裂症，4月15日至4月30日時捐款行為無民事行為能力。

黃先生補充，他們發現女兒亂捐款時，她已經捐出去了超過百萬，「她也給宋慶齡基金會、紅十字基金會和浙江青少年發展基金會等別的慈善機構也捐了，人家都退還了。」

33歲女兒患精神病捐款100萬掏空家中積蓄。（大風新聞）

設施基金會回應：已退還

燈塔慈善救助基金的一位負責人表示，黃先生的女兒捐錢時，他們曾給她打過回訪電話確認，知道對方是確實想捐款才正式接收。這位負責人表示，這中間沒有發現有什麼異常，更無從知道捐款者有精神疾病。

據燈塔慈善救助基金網站顯示，該機構已於11月18日將427721元捐贈款全部退還至黃某兵銀行賬戶。