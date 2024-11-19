西曆11月22日將迎來24節氣中的「小雪」。



在這個「青龍年」的倒數第5個節氣，民俗專家廖大乙點名「2生肖」，把握機會趁勝追擊，讓2025年運勢好上加好。

另外，他也提醒兩大生肖，「蛇年」走衰運，尤其小雪當天要注意，別穿「這顔色」衣服。

二十四節氣．小雪｜2生肖開始行衰運 命理師：忌穿這顏色衣物（01製圖）

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據《三立新聞網》報道，廖大乙指出，由於今（2024）年「甲辰年」是沒有立春的「極陰年」，因此不可力抗的天災如颱風、地震等常常發生。

再加上政治、經濟不穩定，且不走正道的人太多，也讓許多表裡不一或是不法之事接連被踢爆。

總歸來說，今年在社會層面，景氣都相當不順，也希望能好好祈願讓來年順利。

本週五就是今年倒數第5個節氣「小雪」，而小雪不僅是氣候上的轉換，更是運勢磁場上的改變。

想轉運的民眾可把握「小雪」及剩下4節氣「大雪」、「冬至」、「小寒」、「大寒」，為明年求好運。

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廖大乙說明，在青龍年小偏沖的屬牛、羊者，可望在龍年尾聲「倒吃甘蔗」，從小雪開始轉運，也可以趁勝追擊，透過「大公」布施錦上添花。

而布施不一定要捐錢，也可以是請朋友吃喜糖、打電話關心長輩等，都有助於招來好因緣。

此外，明年（乙巳蛇年）犯太歲的蛇、豬、虎、猴4個生肖，運勢將開始走下坡，尤其小雪當天，猴、虎2生肖恐衰運纏身，外出務必當心留意，且因「煞北」代表色為黑，建議當天別穿黑色衣物，以亮色系穿搭化解衰運。

若想讓來年有好運勢，廖大乙建議大家，在年底前反省、總結自身錯誤，好好改進，從心出發，在「小雪」這天早上7點至晚上7點行善布施，或是到人潮熙攘處、過隧道時默唸「好運來、壞運去、招貴人」，迎接好運氣。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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