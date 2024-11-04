二十四節氣．立冬｜青蛇年犯太歲4生肖當心　2生肖運勢卻一飛沖天

11月7日迎來節氣「立冬」，民俗專家廖大乙提醒，立冬是運勢轉換關鍵期。



明年「青蛇年」犯太歲的屬蛇、豬、虎、猴4生肖當心，把握時機在蛇年來臨前改變磁場轉運。

反之，龍年犯沖的肖龍、狗者，立冬後將一掃陰霾，運勢一飛沖天。

二十四節氣．立冬｜青蛇年犯太歲4生肖當心 2生肖運勢將一飛沖天（01製圖）

可於立冬前往2方位移動 這樣做改氣換運 點圖放大看看廖大乙的詳細建議：

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廖大乙指出，立冬是送秋迎冬的節氣，農業社會有「立冬之後打大醮」說法，代表今年已過4分之3，進入秋收冬藏的最後階段，所以要做醮答謝平安。

民俗上，甲辰龍年影響力開始逐漸減弱，進入運勢轉換關鍵期，民眾可把握時機轉運招福。

尤其，明年是乙巳蛇年，五行上屬木，為閏六月且有2個「立春」，分別落在農曆正月初六和農曆12月17日。

而「雙春閏月逢青蛇」，肖蛇者「坐太歲」、肖豬者「沖太歲」、「偏沖」肖虎、猴者，4生肖運勢低要當心，還有慎防爛桃花。

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廖大乙說，俗話說「太歲當頭坐，無災恐有禍」，因此建議明年犯沖4生肖在蛇年來臨前改變自身磁場，立冬前先補充正能量，招來好運勢，有宗教信仰者能到常去的廟宇「謝平安」，誠心反省過去一年的缺失，更要對來年自我期許求改變。

反之，甲辰年犯沖的肖龍、狗者，立冬後因龍年影響力逐漸減弱，將一掃過往陰霾，把握立冬前轉運，招財、納福、求貴人等事半功倍，整體運勢可望一飛沖天。

此外，今年吉祥大利方是東西方位，也能多往這兩方向行動，尤其立冬前至立冬當天的清晨5時至下午5時，去郊外踏青，自我省思檢討，也放鬆心緒；或去人多陽氣重的地方，幫自己改氣換運，都有助提升正能量，幫自身運勢大大加分。

廖大乙也提醒，想轉運除了多行善布施，更別作惡，近期就有人盜用他的照片，假冒他的名義在臉書上招募義工，藉此要騙取他人個資或要詐財，民眾切勿受騙上當，他也已經報警，這類詐騙行徑難有福報，還會招厄，更不要以身試法。

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