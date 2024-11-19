首回合七球大敗　國足今坐陣主場再戰日本　門票被炒至8280元

今日（19日）晚上8時，2026美加墨世界盃亞洲區外圍賽18強賽第六輪比賽中，中國隊將在廈門白鷺體育場與日本隊進行第二回合交手。由於首回合國足作客以0:7慘敗於日本隊腳下，因而這場比賽被輿論形容成「復仇之戰」，格外受到注目。這也反映在票價上，報道指，本場比賽的門票被炒到溢價至少數倍，如高檔位球票價格，已由1380元（人民幣．下同）炒至高達8280元，可謂「一票難求」。



近兩場比賽，國足錄得兩連勝，拉高了球迷的期待值。主辦今輪賽事的廈門白鷺體育場可容納53400個坐席，除去一些用於隔離雙方球迷的安全區域，實際可售球票在4萬張左右。報道指，這遠遠不能滿足中國球迷的需要，首批球票早就被一搶而空，組委會上周六（16日）通過調整客隊球迷區域，再增加了一個看台，結果僅僅2分鐘就售罄。

票務平台顯示，本場比賽1380元的高檔位球票價格，目前已經被炒至高達8280元，即使280元的最低檔位球票，價格也被炒到了1210元，可謂「一票難求」。

門票被炒至高達8280元。（網上圖片）

今年9月5日首回合較量中，日本主場大勝中國隊7球。（Getty Images）

球迷陳先生為了看比賽，專門提前向公司請了假。他透露，11月8日他通宵搶票，可是一直未果，直到9日中午才搶到門票。他表示，國足上屆外圍打了10輪最終積分6分，今年才五輪就有6分，「我覺得這是離世界杯最近的一次了」。至於今場比賽，他希望能保平，實在不行少輸當贏，「不要像上次0比7」。

網民點睇：

還抱有幻想？

去追求壞心情？

捧得多高，就會摔得多狠

買那麽貴的票，比賽完了別出來罵娘

不是……口嗨一下就可以了，還當真啊

得多有錢而且無聊，才去看一群只會用腳不會用腦踢球的呀！

