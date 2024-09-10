國足慘敗日本卻住五星酒店　球迷拉橫幅表不滿　網民：有羞恥心嗎

世界杯亞洲區外圍賽，國足以0:7不敵日本後回到主場大連，備戰今（10日）晚與沙特阿拉伯的比賽，但近日傳出不少諸如「門票無人問津」、「入住豪華酒店」等傳聞。

另據「足球中國」官方發布的直播預告，國足與沙特的比賽，轉播平台依舊只有愛奇藝體育，央視不會轉播。



國足本次下榻於五星級的大連富力希爾頓（Hilton）酒店，接載中國國家男子足球隊的大巴停泊在酒店門口，大堂內已放置金屬圍欄。

在社交平台上，有網民稱該酒店客房每晚價格2500元（人民幣，下同）以上。傳聞引起不少爭議，不少網民頗有微言，有人直指國足慘敗後仍住豪華酒店，建議應入住「7天連鎖酒店」即可，又質疑「一晚上房費頂半個月工資了」。

接載中國國家男子足球隊的大巴停泊在酒店門口。（頭條）

國足入住大連富力希爾頓酒店，大堂內放有金屬圍欄。（微博＠洱海彌）

有球迷攜帶橫幅在酒店門口表達不滿。（微博＠君君的旅行日記）

《上游新聞》報道，大連富力希爾頓酒店工作人員介紹，基礎雙床房平日房價約900元，但均已訂滿，目前僅剩行政雙床房。以9月11日入住並留宿兩晚為例，行政雙床房均價為1400元。至於國足球員是入住哪種房型，工作人員則稱不太清楚。

以9月11日入住為例，攜程App顯示，行政雙床房價格為1400元（不含早餐）；酒店官網顯示，行政雙床房的價格為1485元（不含早餐）。

至於網傳「國足入住酒店每晚房價2500元」的說法，以9月11日為例，大連富力希爾頓酒店2000元以上的房型，只有行政海景套房、主席套房和總統套房，價格分別為2332元、8888元和18888元。

大連富力希爾頓酒店客房（基礎雙床房）。（希爾頓官網）

大連富力希爾頓酒店。（希爾頓官網）

對於國足住宿標準，有資深足球記者介紹，國足參加如世界杯預選賽等大型比賽時，原則上是兩名球員住一間雙床房，或自行補差價換成單人房。至於國足本次入住富力希爾頓，是因為酒店與比賽場地隔海相望，單程只需15分鐘車程，比較方便。

此前，國足曾公布有關18強賽的後勤保障細節，表示將堅持「一切從簡」及節約的原則，包括除主教練伊萬科維奇可乘坐商務艙外，其他教練組和球員只能坐經濟艙；無論在主場抑或遠赴客場，國足都不會包租整座酒店，但出於安全等因素考慮，房間或會集中在同一樓層。

網民睇法：

這幫人回來之後還有臉住希爾頓？！住特麽大橋底下水泥管里去吧

還住這麽好？要我說住快捷酒店都應該給他們大通鋪

圍著欄桿是為了防挨打

這麽爛怎麽還不解散啊

這種成績還給住希爾頓？

有羞恥心就不會住希爾頓了

一直輸怎麽做到的

就算輸了，待遇也是頂格享受的……怪不得無所謂……

