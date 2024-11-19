李子柒復出一周抖音粉絲增加1200萬　稱不希望青少年夢想是當網紅

知名博主李子柒事隔三年後於11月12日宣布正式回歸，並連續更新多段影片，大受歡迎。一周後，其全網粉絲量已突破1億，在回歸後的首周，抖音漲粉量達1200萬。雖然數據證明自己依舊是「頂流」，不過李子柒周一（18日）談及青少年議題時表示，不希望青少年的夢想是當網紅明星。



據抖音「巨量算數」小程序統計，過去一星期，李子柒的粉絲量幾乎每天都在以數十萬的速度增加。11月12日至19日，淨增粉絲數量1199.7萬，新增讚好量2489.9萬，其粉絲總數來到5890.9萬。加上微博、快手等平台，據不完全統計，李子柒一周內全網粉絲累計增加至少1600萬。

李子柒的粉絲量激增。（抖音「巨量算數」小程序）

李子柒，本名李佳佳，自2015年開始拍攝美食短片，並於2016年轉戰微博和YouTube，迅速走紅。2017年，她與微念公司合資成立子柒文化，負責品牌的商業運作與內容創作。然而，兩者之間的矛盾於2021年浮出水面，當中或來源於網紅IP「李子柒」的歸屬權。最終雙方於2022年在綿陽市中級人民法院的調解下達成和解。

11月12日，李子柒在社交平台上發布了兩條新影片，為時隔三年再次公開更新，吸引了大量關注，「李子柒回歸」的話題迅速登上微博熱搜榜第一。13日，李子柒更新了回歸後的第三條影片，為回歸24小時內連更3新片。與此同時，李子柒友人透露，李已經正式將身份證名字由「李佳佳」改為「李子柒」。

在近日新片中，李子柒穿上了一件綠色抹胸長裙，並自彈自唱了歌曲《如願》。（影片截圖）

李子柒穿上了一件綠色抹胸長裙，並自彈自唱了歌曲《如願》。（影片截圖）

近日，李子柒曾幾次公開亮相，榮獲「煥新非遺計劃匠心守護大使」，並成立了「李子柒非遺工作站」。周一，據四川文旅消息，李子柒談及「對於青少年的引導」時稱：「不希望以後問他們想幹什麽，他們說自己想當網紅當明星。」她表示，希望青少年能夠有正確的價值觀，能夠真正意義上把自己變成一個能抓住每一個機會的人。