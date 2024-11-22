河南漢開車撞樹當場不治　警方揭集團式作案累計騙保近百萬

今年2月，河南南陽市有一輛越野車正面撞上大樹，司機當場不治，但警方調查發現疑點重重，現場更沒有任何剎車痕跡，順藤摸瓜之下居然牽出一宗騙保案。



《央視新聞》報道，今年2月12日，距離桐柏縣約50公里的程灣鎮曹河村發生車禍，一輛越野車在下坡拐彎路口處撞樹，車輛損壞嚴重，司機當場不治。

經詳細勘察現場，警方認為事故並不尋常。警方分析，肇事車輛在面臨撞車的緊急情況時，輪胎呈垂直狀態，沒有任何偏移；肇事司機沒有配戴安全帶，司機位的安全氣囊沒有彈出，且路面沒有任何的剎車痕跡。經法醫鑑定，肇事司機的死因是車輛瞬間慣性力量致使頸骨骨折。

今年2月，河南南陽市有一輛越野車正面撞上大樹，司機當場不治。（央視新聞）

警方發現，肇事司機沒有配戴安全帶，司機位的安全氣囊沒有彈出。（央視新聞）

另外，報案人聲稱自己是路過時發現車禍。惟警方調查發現，肇事司機姓尤，而報案人胡某暢與尤某是表兄弟關係。同時，事發前一輛白色車一直跟緊肇事車輛，司機為事故車輛修理廠的老闆胡某。

在警方的詢問下，胡某暢交代，事發時他坐在肇事車輛的副駕駛上，因有戴安全帶而沒有受傷，後來與胡某合力將尤某抬下車，但對方已無生命跡象。

警方表示，胡某經營一間修理廠並從事二手汽車交易，尤某駕駛的肇事車輛正正來自前者的修理廠，而且該車的保險金額亦提高至5、60萬元（人民幣，下同），「他是在保險生成的第一天開始作的案」。最終，警方查明是一宗涉嫌故意製造交通事故，騙取車輛保險的案件。

事發前，一輛白色車一直跟緊肇事車輛。（央視新聞）

事發前，一輛白色車一直跟緊肇事車輛。（央視新聞）

據警方調查，2024年春節前，胡某從他人手中購入一輛二手越野車後，就開始醞釀如何用這輛車騙取保險金，而本宗騙取車輛保險金的交通事故，竟是由胡某、胡某暢、尤某三人共同策劃實施。

在作案過程中，由尤某駕車，胡某暢坐在副駕駛押車，胡某則駕車緊隨其後充當路人。他們一般會選擇偏僻、沒有監控的路段製造單方事故，未料事發當日尤某操作不當，導致當場身亡。經查，胡某等人此前已策劃實施了多宗類似事故。

胡某等人一般會選擇偏僻、沒有監控的路段製造單方事故，未料事發當日司機操作不當，導致當場身亡。（央視新聞）

通過調取胡某名下所有的銀行存取款交易記錄，發現多間保險公司對不同人員的理賠情況，理賠資金都回流到胡某的賬戶。

警方發現，2019年以來，胡某、胡某暢等人相互勾結，以胡某經營的汽車維修中心為掩護做定損維修，再利用各保險公司之間理賠信息不互通的壁壘，先後以人為製造追尾、落水、相撞等11宗事故，並以「故意製造事故、虛高報價、低價維修」的方式騙取保險公司保險理賠金90餘萬元。

此案告破後，另外2個以同樣手法騙保險的犯罪團夥也浮出水面。目前，3個保險詐騙團夥共計到案16人，均已被採取刑事強制措施，警方追贓挽損130餘萬元，案件還在進一步偵辦中。