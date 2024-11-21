「條紋哥」目光直勾車模爆紅被封　模特委員會：玷污我們高雅格調

近日，內地一名身著藍白條紋T恤的男子頻頻現身多地的車展現場，並以無比專注的眼神凝視著一個個婀娜多姿的女模特，結果在網上一夜爆紅，被網民稱為「條紋哥」。然而周四（21日），中國紡織品商業協會下屬商業模特委員會留言證實，「條紋哥」已被平台封號。



影片顯示，在江蘇昆山車展上，當其他人皆使用手機或相機拍攝，「條紋哥」則懶理周遭一切，目光直勾勾盯著模特，甚至會追隨著模特而移動，不偏不倚。

「條紋哥」目光直勾勾盯著模特，不偏不倚。（影片截圖）

「條紋哥」目光直勾勾盯著模特，不偏不倚。（影片截圖）

「條紋哥」目光直勾勾盯著模特，不偏不倚。（影片截圖）

一開始，許多模特會感到尷尬無措，但隨著「條紋哥」越來越高調，女孩們甚至會以眼神「反擊」，與對方鬥互望，一度殺得條紋哥措手不及。有網友就指出，「條紋哥」是因為同時面對4位車模，「一打四」下應接不暇才目光游移。

許多模特會感到尷尬無措。（影片截圖）

許多模特會感到尷尬無措。（影片截圖）

隨著「條紋哥」越來越高調，女孩們甚至會以眼神「反擊」，與對方鬥互望。（影片截圖）

隨著「條紋哥」越來越高調，女孩們甚至會以眼神「反擊」，與對方鬥互望。（影片截圖）

「條紋哥」也有機會與模特直接互動。（影片截圖）

而隨著走紅，「條紋哥」也有機會與模特直接互動，如11月18日的廣州車展現場，還與車模互動合照。另在平台上，「條紋哥」也在個人賬號上多次與模特連線，重現「眼神殺」，並收獲數萬粉絲。

「條紋哥」在個人賬號上多次與模特連線。（微博）

不過許多網友覺得凝視車模的行為有些冒犯，甚至有人質疑事主是精神有問題。對此，「條紋哥」也公開回應道，自己頭腦非常正常，他只是單純愛看美女。

「條紋哥」表示自己頭腦非常正常，只是單純愛看美女。（影片截圖）

「條紋哥」表示自己頭腦非常正常，只是單純愛看美女。（影片截圖）

「條紋哥」表示自己頭腦非常正常，只是單純愛看美女。（影片截圖）

「條紋哥」表示自己頭腦非常正常，只是單純愛看美女。（影片截圖）

19日，中國紡織品商業協會下屬商業模特委員會發文，批評「條紋哥」的行為屬於低俗炒作、博眼球等，嚴重違背了時尚行業所秉持的高雅格調以及公序良俗原則，對模特行業的健康形象造成了不良影響，因此呼籲模特行業各單位以及個人不要以任何形式配合，以維護模特行業的良好聲譽，確保行業發展環境的純淨與積極向上。

中國紡織品商業協會下屬商業模特委員會發文，批評「條紋哥」的行為屬於低俗炒作、博眼球等。（影片截圖）

至周四，委員會再稱，「條紋哥」已被短片平台封號。對此，不少網民覺得大快人心，有人認為決策正確，否則「這種人也能做網紅的話，模仿的人就多了」。