戲院集團富二代被老婆發現外遇　小三竟是這模特兒　曾紅到韓國

台灣女星Linda（廖語晴）的弟弟、台灣連鎖影城秀泰集團的二代副總經理廖偉翔被妻子發現外遇陳姓小模（𡃁模），他事後坦承正在進行離婚訴訟，士林地院經審理也判小模須賠35萬元（台幣，下同）。



事件曝光後，小模正面照、經歷也隨之被週刊和網友揭露。

女星Linda廖語晴的弟弟、台灣連鎖影城秀泰集團的二代副總經理廖偉翔（右）被正宮發現外遇。（ETtoday授權使用）

原來陳姓小模本名是陳思穎，Instagram目前有33.5萬追蹤者，2012年以「清純可人高職妹」的身份席捲網絡，同年8月還在《全民最大黨》擔任舉牌女郎，後來甚至因神韻近似韓星申世京，一度紅到韓國。

台灣女星陳思穎（zora_1024）

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陳思穎目前已設定IG貼文的留言上限，最新一則貼文停留在4天前，她當時透露剛看完陸劇《玫瑰的故事》，稱讚劉亦菲演活了現代的獨立女性：

不被定義，勇敢做自己想做的事，自由並且不被束縛，活出了自己。

值得一提的是，陳思穎7月初還提到下半年的目標：

富養自己，把自己當寶貝女兒養，我的感受是最重要的，重視並滿足自己的需求，拒絕消耗你的人事物，遠離無效社交，允許一切發生，然後專注當下，無懼未來。

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事實上，《ETtoday新聞雲》12日的獨家新聞指出，法官勘驗小模寫給廖偉翔的電子郵件時，發現內容提到：

「其實一切的結果我也要負責任」

「是我接受了你想要的方式去維繫感情」

「但是我早就說過三角關係總有人必須受傷離去長痛短痛而已」

「也和老婆說聲抱歉」



認定兩人交往期間，小模早知廖已婚，且已逾越一般男女與異性交往程度之行為，使正宮婚姻圓滿破裂，判小模須賠35萬元。

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