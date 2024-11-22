浙江漢住院期間窒息治療無效身亡　家屬質疑醫護操作失誤訴至法院

周四（21日），浙江省嘉興市海寧市發生一宗醫療事故，張女士向媒體反映，她58歲的父親在海寧市人民醫院住院期間因醫護人員的失誤導致呼吸停止，最終搶救無效去世。經過醫療鑒定，醫院在診治過程中被認定存在醫療過錯。張女士已向法院提起訴訟，案件定於12月5日開庭審理。



海寧市人民醫院是一所集醫療、教學、科研、急救、保健為一體的三級乙等綜合性醫院。（極目新聞）

根據張女士的描述，她的父親在持續兩天的腹痛和嘔吐後，於2023年12月3日入住海寧市人民醫院。初步檢查顯示其生命體徵穩定，但隨後出現窒息情況。當天下午，張女士的母親回到病房時，發現兩名護士正在為患者插胃管，而主治醫生也在場。當時張女士的父親面色蒼白，情緒不安，頭邊都是嘔吐物。一段時間後，他突然四肢僵直，雙眼瞳孔睜大，醫生發現他窒息且心搏驟停，於是開始胸外按壓，但未清理口腔氣管的異物。後來，其父親被轉至ICU病房繼續搶救，直到11月4日淩晨去世。

張父在醫院接受救治。（極目新聞）

張女士表示，醫護人員的做法失誤，認為父親在母親吃完飯回來時就已經開始窒息了，「我母親當時發現我爸爸不對，問醫生怎麽回事，醫生說讓我爸爸休息一下即可」。事後，她要求醫院合理解釋但無果，便向海寧市人民法院起訴了醫院，法院委托浙江省醫學會進行了醫療損害鑒定。鑒定意見書認定醫院存在醫療過錯，但目前院方仍沒有向他們一家人道歉並進行相應處理。

據2024年9月出具的鑒定意見書稱，根據病歷記載，專家組分析考慮醫方在留置胃管時患者嘔吐，嘔吐胃內容物誤吸入呼吸道發生窒息，醫方對留置胃管時可能發生的意外認識不足，雖然採取了側臥位，頭偏向一側的預防措施，但未及時發現患者窒息並及時採取有效搶救措施，失去最佳搶救時間；患者出現呼吸心跳停止後未能及時啟動全院急救，氣管插管存在延誤，搶救不及時。

相關鑒定意見書。（極目新聞）

專家組認為，患者死亡原因與其自身身體因素有關，是難以完全避免的併發症。然而，醫方上述過錯也是患者死亡的重要因素，綜合認定醫方的醫療過錯在造成患者死亡後果中的原因力大小為同等原因。

海寧市衛生健康局表示，已收到多次反映，並確認醫院對此次事件承擔50%的責任。該局將督促醫院積極處理此事。目前，海寧市人民醫院尚未對此事件發表正式回應，並表示將在法院開庭前進行內部匯報。