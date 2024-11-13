四川醫生因網戀女友失眠 6小時為其注射20次麻藥致死 判囚2年半
撰文：盛昀
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內媒《瀟湘晨報》報道，今年3月，四川一名霍姓醫生因網戀女友被失眠困擾，先後分20多次將麻醉藥注射進女友體內。霍醫生離開後，女友因急性中毒身亡。11月1日，四川法院公開判決，瞿某因犯過失致人死亡罪獲刑2年半。
據介紹，霍某原本是四川夾江縣某醫院的麻醉科醫生，2022年夏天與女友陳某在網上相識相戀，其後陳某便讓醫生私下為其使用「丙泊酚」緩解失眠。
從2024年3月6日23時至3月7日5時，瞿某在酒店房間分20餘次將近1300毫克丙泊酚注射進陳某體內。7日早上瞿某離開酒店，下午14時許，他返回酒店後發現陳某已死亡。經鑑定，陳某死亡原因符合急性丙泊酚中毒死亡。
瞿某家屬代其賠償被害人近親屬經濟損失40萬元（人民幣），取得諒解。四川法院以瞿某犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑二年六個月。
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