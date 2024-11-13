四川醫生因網戀女友失眠　6小時為其注射20次麻藥致死　判囚2年半

內媒《瀟湘晨報》報道，今年3月，四川一名霍姓醫生因網戀女友被失眠困擾，先後分20多次將麻醉藥注射進女友體內。霍醫生離開後，女友因急性中毒身亡。11月1日，四川法院公開判決，瞿某因犯過失致人死亡罪獲刑2年半。



示意圖。（視覺中國）

據介紹，霍某原本是四川夾江縣某醫院的麻醉科醫生，2022年夏天與女友陳某在網上相識相戀，其後陳某便讓醫生私下為其使用「丙泊酚」緩解失眠。

從2024年3月6日23時至3月7日5時，瞿某在酒店房間分20餘次將近1300毫克丙泊酚注射進陳某體內。7日早上瞿某離開酒店，下午14時許，他返回酒店後發現陳某已死亡。經鑑定，陳某死亡原因符合急性丙泊酚中毒死亡。

四川醫生因網戀女友失眠為其注射20次麻藥致死。（視覺中國）

瞿某家屬代其賠償被害人近親屬經濟損失40萬元（人民幣），取得諒解。四川法院以瞿某犯過失致人死亡罪，判處有期徒刑二年六個月。