23歲女隆胸花18萬變「石頭奶」還失哺乳能力　揭發假醫生非法行醫

湖北武漢一名23歲的楊小姐日前在當地的詮明醫美診所進行隆胸手術，花費高達18萬元人民幣。然而術後不到一個月，她的胸部出現「高低奶」和「石頭奶」等問題，傷口不僅持續流膿，胸部也變得異常僵硬。事後調查發現，為其執刀的醫生竟無合法醫療資格，楊小姐因此憤而提告。



內媒《澎湃新聞》報道，楊小姐描述術後經歷時稱，「不只高低奶，還石頭奶，回去給他拆線時，他直接徒手按壓，真的很痛很痛，縫線直接被他壓斷兩條，之後手也沒消毒，繼續在我的傷口上按壓，結果導致我傷口感染一個月，還乳腺受損。」楊小姐指出，手術結束後一個多月傷口都未癒合，期間生活受到嚴重影響。

楊小姐多次向診所反映，院方卻表示「屬於術後正常現象，消毒一下就好，不用管它。」由於不滿且疑慮醫院的處置態度，楊小姐聘請律師處理，竟發現執刀醫生根本未達開業標準，且醫師執照、醫院實習證明那些都是造假的。楊小姐轉述律師說法，指出「這位醫師根本就是非法行醫，資歷根本不足以執刀手術」。

報道稱，楊小姐隨後前往專業醫院求診，專家診斷其隆胸手術假體位置不正確，導致胸部畸形，並提醒她即使手術成功，也可能影響哺乳功能。對於此事，楊小姐已向有關部門舉報診所並正式起訴該名醫生。法院審理認定醫生存在違法行為，判決診所需全額退還楊小姐手術費用，並勒令診所停業整頓。