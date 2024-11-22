杭州非法狗肉屠宰點曝光　志願者：小狗屍塊成堆、屠夫當眾剝皮

周五（22日），北京草原之盟環境保護促進中心旗下微信公眾號「伴侶動物工作組」發文，曝光了一宗發生在浙江杭州市蕭山區樓塔鎮的狗肉屠宰事件，引發廣泛關注。當時志願者在路邊發現一輛載滿小狗的車輛，隨即展開跟蹤，最終揭露了一處非法狗肉屠宰點，報道更形容小狗「屍塊成堆」，狗販子們甚至當著志願者的面剝狗皮。



根據志願者的描述，9月26日凌晨，他們無意中發現一輛載滿狗狗的狗車，裏面赫然發現還有拉布拉多這樣的品種狗，於一路跟隨車輛。

當他們抵達目的地時，目睹了一幕駭人聽聞的景象：數名嫌疑犯在一個偏僻院子內，分工明確地對小狗進行屠殺，程序包括卸車，屠宰，處理，屍體脫毛剁塊。小狗們的慘叫聲讓人心痛，志願者們對這一切感到震驚與無奈，並立即報警求助。

數名嫌疑犯在一個偏僻院子內，分工明確地對小狗進行屠殺。（微信公眾號＠伴侶動物工作組）

數名嫌疑犯在一個偏僻院子內，分工明確地對小狗進行屠殺。（微信公眾號＠伴侶動物工作組）

數名嫌疑犯在一個偏僻院子內，分工明確地對小狗進行屠殺。（微信公眾號＠伴侶動物工作組）

數名嫌疑犯在一個偏僻院子內，分工明確地對小狗進行屠殺。（微信公眾號＠伴侶動物工作組）

儘管執法部門隨後到場，但狗販子們竟在警察面前繼續進行屠殺，甚至毫不避諱地當著志願者的面進行剝皮處理。

志願者們無法理解這種公然違法的行為，並不斷質問狗販子們是否擁有合法的屠宰手續，而對方卻冷漠回應，表示「誰有屠宰手續，大家都沒有」。

儘管執法部門隨後到場，但狗販子們竟在警察面前繼續進行屠殺。（微信公眾號＠伴侶動物工作組）

事件發生後，相關畫面在網上迅速擴散，引發了更多志願者的關注與憤怒。然而即使愛心志願者一起撥打了電話，仍未能阻止殺狗賣狗的勾當，直到今天，非法屠宰仍在持續。

《動物防疫法》明確規定，開辦動物飼養場和隔離場所、動物屠宰加工場所以及動物和動物產品無害化處理場所，應當向縣級以上地方人民政府農業農村主管部門提出申請並附具相關材料。禁止屠宰、經營、運輸依法應當檢疫而未經檢疫或者檢疫不合格的動物，禁止生產、經營、加工、貯藏、運輸法應當檢疫而未經檢疫或者檢疫不合格的，病死或死因不明的動物產品。屠宰、經營、運輸的動物，以及用於科研、展示、演出和比賽等非食用性動物，應當附有檢疫證明。

杭州蕭山擁有多家狗肉館。（微信公眾號＠伴侶動物工作組）

杭州蕭山擁有多家狗肉館。（微信公眾號＠伴侶動物工作組）

杭州蕭山擁有多家狗肉館。（微信公眾號＠伴侶動物工作組）

杭州蕭山擁有多家狗肉館。（微信公眾號＠伴侶動物工作組）

2021年7月7日，農業農村部對十三屆全國人大四次會議第9778號建議的答覆指出，目前國內尚無明確的肉用犬品種，尚未出台全國統一的犬類管理法律法規。世界動物衛生組織和絕大多數國家均沒有犬類屠宰檢疫的相關規定或要求。因此，國內不具備出台犬類屠宰檢疫規程的條件。

2020年5月29日，農業農村部正式公布《國家畜禽遺傳資源目錄》，首次明確了33種家養畜禽的種類。其中，傳統畜禽17種，分別為豬、牛、羊、馬、驢、駱駝、兔、雞、鴨、等；特種畜禽16種，33種家養畜禽中不包括貓狗。

網上資料。（微信公眾號＠伴侶動物工作組）

志願者們強調，這種長期存在的非法行為不僅對動物造成了極大的傷害，也對公共衛生安全構成了威脅。

對此，志願者們希望，相關部門能夠迅速採取行動，對這些非法行為進行查處，並為那些無辜的小狗們伸張正義，「狗販子這麽猖狂，每一天有多少隻無辜的小狗死在這裏！我們希望大家關注到這個情況，希望執法部門取締這個狗肉窩點，對這群違法犯罪的法盲屠夫們，依法處理，從重處理！」