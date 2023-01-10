掛羊頭賣狗肉　上海咖啡店售「蓮花清溫咖啡」遭市監局立案調查

連花清瘟膠囊可治療輕症、普通型新冠症狀，但與其他食物、飲品混合後又是否可行？

近日，上海市青浦區市場監管局執法人員就發現有咖啡店出售貼有「蓮花清溫咖啡」標籤的飲品。



上海市青浦區市場監管局執法人員到場調查。（南方都市報）

據介紹，該咖啡店在其使用的外賣杯上貼有「蓮花清溫咖啡」的標籤，該店的外賣平台上，也有消費者上載一張貼有「蓮花清溫咖啡」標籤飲品的圖片。

執法人員現場清點檢查，發現該店有290個貼有「蓮花清溫咖啡」標籤紙杯及膠杯，現場有6個綠色中紙杯已貼有飲品標籤，準備盛放相應的飲品並對外銷售。同時，現場有1058個未使用的「蓮花清溫咖啡」標籤。

執法人員當場責令該店停止使用貼有「蓮花清溫咖啡」標籤的外賣杯，並且銷毀還未使用的標籤。

咖啡店負責人陳述，是消費者分享其他咖啡店貼有「蓮花清溫咖啡」標籤的圖片給他，並提議他以此為噱頭銷售，他才在網店定制「蓮花清溫咖啡」，並從去年12月19日起開始銷售貼有「蓮花清溫咖啡」標籤的飲品。

執法人員指出，咖啡店「蹭熱度」的行為容易引人誤會，認為該產品是他人商品或與他人存在特定聯繫，存在一定風險。咖啡店負責人稱，已經意識到上述銷售行為欠妥當，不會再進行同類型的銷售。目前，青浦區市場監管局已對該咖啡店涉嫌不正當競爭行為依法立案調查。