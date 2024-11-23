經濟困難卻曬國外旅遊照　清華保研生遭疑浪費納稅人錢　校方回應

近日，浙江大學傳媒與國際文化學院一名家庭經濟困難的學生引發了社會的廣泛關注。這名學生在社交媒體上分享了他到國內外多個城市旅遊的照片，令人質疑其是否符合助學金的申請條件。根據公開信息，這名男生已被推薦至清華大學攻讀傳播學碩士。對此，清華大學於周五（22日）回應稱，已接到對該學生的舉報，正在進行調查。周六（23日），浙江大學發聲明指，事主不合理消費，決定取消受資助資格。



根據網友發布的信息，該學生自1月以來頻繁更新朋友圈，曬出在昆明、麗江、三亞、蘇州等國內城市以及韓國和日本等國的旅遊照片。許多網友對此表示質疑，認為讓這樣一年去20多個地方旅遊的人拿助學金，是否對得起每一位納稅人的錢？

網友質疑讓這樣一年去20多個地方旅遊的人拿助學金，是否對得起每一位納稅人的錢？（封面新聞）

周五，據浙江大學校內論壇消息，有知情人稱該名學生的貧困證明情況屬實，並附上了由永豐縣民政局及相關政府部門蓋章的證明文件。證明顯示，該學生家庭主要依靠父親外出務工的微薄收入，經濟狀況較為困難。為核實證明材料的真實性，內媒致電永豐縣民政局。工作人員表示，經過鎮村兩級的調查核實，該生2021年的家庭情況與證明一致。

證明顯示，該學生家庭經濟狀況確實較為困難。（封面新聞）

而據該學生自述，目前其父母並未承擔其生活費和學費，父親因生意失敗欠款超過300萬元人民幣，名下無房產，現正在家中工廠做小時工，母親在福建某鞋廠工作，收入僅能維持基本生活。

針對社會關注的旅遊問題，該學生解釋稱，部分旅行是因工作任務需要，並非單純的旅遊，照片只是拍攝沿途風景；而私自出行的費用主要來源於勤工助學和獎學金。他還附上了相關的機票截圖和費用明細，聲稱自己在勤工助學方面累計工作1100小時，收入22021元人民幣。

在自述中，該學生表達了對自己行為的反思與道歉，稱曾誤認為可以利用助學金進行自我充實，未意識到部分資金來自社會的資助。他表示，未來會更加努力回報社會。

該學生自述。（封面新聞）

對此，清華大學的研究生院工作人員表示，正在調查相關舉報，是否會影響該生的保研資格尚無定論。

周六（23日），浙大傳媒國際官微發布情況通報，稱學院第一時間成立調查組，面談涉事學生，查閱有關材料，審查認定程序，開展相應調查工作。

經核實，方某為傳媒與國際文化學院2021級本科生，於2021-2022學年、2023-2024學年、2024-2025學年秋冬學期被認定為資助對象，2022-2023學年因經濟困難有所緩解未申請資助對象資格，資助的認定流程和申請材料符合《浙江大學本科學生資助工作管理辦法》（以下簡稱《辦法》）規定。今年以來，該生有多次出行各地的情況，其中旅遊3次。經學院研究，認為該生存在《辦法》規定的不合理消費行為，對其進行了批評教育，取消其受資助資格。目前，學生本人已經認識到錯誤，接受處理結果，並做了書面檢查。

學院深入反思工作中存在的不足，將進一步做好受助對象經濟狀況的動態了解，完善意見建議的響應和反饋機制，加強學生資助管理和教育引導工作。感謝社會各界的關心和監督。