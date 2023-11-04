女司機停車場忘記拉手掣　飛身撲救失敗　呆望車子「直撞保時捷」

福建省福州市1名女司機，日前準備將車子開進停車場，不過在轉彎時不慎擦撞牆壁，她隨即下車查看。



但她忘記一件事，那就是拉手掣，結果她的愛車就這樣下滑撞到別人的愛車「保時捷」。

飛身撲救惜趕不及 只能眼睜睜看着車子撞毀保時捷（點圖放大瀏覽）：

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這起事件發生於本月1日白天，從監視器畫面可見，當時一輛白色轎車準備駛入停車場，不過因轉彎角度沒有取好，車身右側太過靠近右側牆壁，結果車側便與牆壁發生碰撞。

女司機也趕緊下車查看，看看自己的愛車損傷是否嚴重。

不過無奈的是，這名女司機原來是個冒失鬼，她才下車沒多久，車子就突然開始往下滑，但這時她人已經走到車子的右後方。

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即便她試圖跑回駕駛座，最後卻還是跌得踉蹌，車子就這樣消失在鏡頭之中。

據悉，這台轎車衝入停車場後，直接撞上一台保時捷，把人家保時捷的車頭都給撞爛了，而女司機也自知理虧，最後願意做出賠償。

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