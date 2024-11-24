廣西男求助重開亡父14年前舊手機 得上千留言 華強北幫手搵電池
撰文：盛昀
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《上游新聞》報道，廣西的田先生因無法打開14年前去世的父親遺留下來的手機，發帖詢問網友如何解決，結果獲得上千條建議。目前，在華強北從事銷售和維修手機的黃先生正在幫其尋找電池。
廣西的田先生今年38歲，其父於2010年逝世，當時他還在外地當兵，沒能見到父親最後一面，而父親也沒有留下遺言。田先生憶述，父親火化後，姑父將父親的手機給他留作紀念。
14年後，田先生搬家時再次發現了這部手機，但卻無法使用。11月15日，田先生在社交媒體上發文詢問開機的辦法，結果收到了來自網民的上千條建議，帖子也有超過18.8萬次瀏覽量。
深圳的黃先生在深圳華強北從事手機銷售和維修工作，看見這個帖子之後，他主動聯繫田先生稱要幫忙，因為他也有類似的經歷：「我有一個最要好的髮小，也是2010年去世的。當時聽到消息以後我整個人都在顫抖，所以聽說這件事後我一定要幫他一把。」
目前黃先生已經將手機的照片發給了深圳多個電池配件商，他表示，不賺錢也要幫助田先生。目前田先生還在等消息，「希望能夠從裏面找到爸爸發過的短訊，要是還有視頻、圖片、語音的話就更好了。」
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