浙江兒童羽絨服低至89元被爆造假　業內人士：或摻豬毛狗毛增重

綜合內媒報道，浙江警方近日查獲「假羽絨服」7萬餘件，涉案價值約700餘萬元人民幣（下同）。有業內人士表示，今年內地羽絨服原材料價格過貴，除了摻飛絲、碎絨，還會用豬毛、狗毛等雜質增重。



浙江兒童羽絨服低至89元被爆造假。（浙江警方）

警查獲7萬餘件假羽絨服

近日，浙江警方發現當地某服裝廠直播時，喊出「羽絨服只要89！」的口號，遠低於市場價。經調查，警方於11月7日在製假窩點拘捕疑犯3人，現場查獲「假羽絨服」7萬餘件，涉案價值700餘萬元。

辦案民警表示，涉案羽絨服的吊牌上稱有70%絨，然而經檢測，涉事服裝羽絨絨子含量基本為0%。該公司負責人交代，他們用「粉碎毛」以次充好降低成本。

浙江兒童羽絨服低至89元被爆造假。（浙江警方）

據介紹，所謂「飛絲」就是粉碎毛，是鴨、鵝毛的邊角廢料粉碎以後成為絲絨狀，這種「飛絲」填充的羽絨服不僅不保暖，而且因為未經高溫消毒，還有可能產生異味和病菌。

今年原材料價格瘋漲

有業內人士表示，內地今年90白鵝絨行情價格約為1100元/公斤，較去年鵝絨原材料漲幅30%-40%。或因為今年原材料過貴，除了摻飛絲、碎絨外，部份不良商家還用豬毛、狗毛等其他雜質用來增重。

今年原材料價格瘋漲。（示意圖/視覺中國）

有業內人士曾分析羽絨漲價與豬價低相關：「市場上的絨變少了，其中有一個原因是過去很長一段時間，豬肉價格處於低位，使得禽類需求下降，出欄率降低。絨少、商家多，自然就漲價。」