深圳取消普通住房和非普通住房標準　新政下月起實施

11月19日晚，包括深圳市住房和建設局在內的三部門聯合印發《關於取消普通住房標準有關事項的通知》，明確自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房標準，明確相關徵稅問題。



2019年8月，深圳房博會現場，房企展出的別墅模型。（視覺中國）

深圳光明新區施工中的新樓盤。（視覺中國）

18日，北京、上海兩地發佈樓市新政，將取消普通住房和非普通住房標準，自2024年12月1日起施行。深圳緊隨其後，在19日晚也宣布取消普通住房和非普通住房標準。

據介紹，在個人購買住房契稅方面，深圳市適用與全國統一的個人購房契稅優惠政策。對個人購買家庭唯一住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按1.5%的稅率徵收契稅。對個人購買家庭第二套住房，面積為140平方米及以下的，減按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減按2%的稅率徵收契稅。

深圳一周現兩個｢日光盤｣。（第一現場）

深圳新樓盤交易量達繁榮水平。（視覺中國）

根據相關規定，納稅人建造普通標準住宅出售，增值額未超過扣除項目金額20%的，繼續免徵土地增值稅。在個人銷售住房增值稅政策方面，對該城市個人將購買2年以上（含2年）的住房對外銷售的，免徵增值稅。

通知還明確，對個人轉讓住房未提供完整、準確的房屋原值憑證，不能正確計算房屋原值和應納稅額的，根據規定實行個人所得稅核定徵稅，以轉讓收入的1%核定應納個人所得稅額。