重慶七旬翁高空擲菜刀　男住戶遭砸中險死

11月21日，重慶一小區有菜刀從高空墮下，一名居民被砸中致肩背部受傷，警方連日尋找拋物者。11月25日，警方通報稱，居住在小區住宅高層的鄧某對高空拋物行為供認不諱，已被依法採取刑事強制措施。



通報稱，網傳「大渡口一小區高空墜落菜刀砸到居民肩膀」，該局接報後迅速開展調查，將居住在該小區居民樓高層的75歲男子鄧某查獲。鄧某對高空拋物行為供認不諱。目前，鄧某已被該局依法採取刑事強制措施。案件正進一步偵辦中。

11月21日，重慶一小區有菜刀從高空墮下，一名居民被砸中致肩背部受傷。（微博）

11月21日，重慶一小區有菜刀從高空墮下，居民蘇某被砸中受傷。（微博）

被菜刀砸中的41歲男居民蘇某，經送醫診斷為左肩皮膚軟組織淺表擦傷，警方正全力開展調查工作。

當地社區工作人員表示，事發小區設有高空閉路電視，能確定事發於哪一幢住宅樓，但由於事發時光線昏暗，且攝像鏡頭被樹木遮擋，未能清晰拍攝到高空擲物的過程。