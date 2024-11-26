OT熬夜猝死可賠60萬？內地「996奮鬥無憂險」惹議　中國平安回應

11月25日，有網民拍片稱，一款名叫「996奮鬥無憂險」的保險產品宣稱「無畏加班，來份熬夜險為夢想加點油！」，事件引發網民爭議。對此，中國平安回應稱，該保險可能是第三方和中國平安聯合推出的產品，目前他們官方商城並無售賣。



996奮鬥無憂險廣告牌。（網絡圖片）

據《瀟湘晨報》報道，「996奮鬥無憂險」的廣告牌介紹，該保險是「奮鬥無憂意外險」，並稱「無畏加班，來份熬夜險為夢想加點油！」。費用為18元起/年，賠償「最高60萬，猝死/意外/救護車。」牌子下方落款為「中國平安」。

事件引發熱議，有網民表示，有需求就會有市場：「996工作制確實存在且很多，個人覺得這款保險挺好的」「這個險的售價不高啊，有性價比啊！」

也有網民質疑該保險是否合法：「保險可以建立在違法的基礎上嗎？​」「加班容易猝死，不去解決根本原因，反而還弄出一個保險出來。」「此保險用心歹毒，是對當前勞動者權益的狠狠一耳光。」

其他平台也有類似產品。（瀟湘晨報）

據介紹，「996奮鬥無憂險」的廣告牌早在2019年就已經出現過。11月25日，中國平安客服對此回應稱：「這些第三方機構會和平安合作，推出一些產品，放在其平台售賣，在我們自己商城，目前沒有此產品。」

而其他平台也有類似產品，一款名為「護身福，定期壽險」保險產品的宣傳介紹中，寫有「996上班族必備保障」。該產品也有「猝死關愛保險金」：65周歲前猝死，可獲得相關賠付。