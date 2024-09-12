曾出演還珠格格步步驚心　｢茄喱啡影帝｣猝死　晚年坎坷垃圾屋曝光

內地戲劇熟面孔、龍套演員（臨時演員、「茄喱啡」）曾建，出演過《步步驚心》、《新還珠格格》等多達400多部電影、電視劇，是橫店影劇產業「橫漂」的代表人物，又被稱為龍套王、龍套影帝。



近日突然傳出噩耗，在橫店租屋處過世，終年50歲。

目前遺體已經火化，沒有家人出面過問後事，全由警方處理。

大陸知名臨時演員曾建。（微博圖片）

大陸知名臨時演員曾建。（微博圖片）

曾與爾冬陞上《魯豫有約》受訪 晚年淒涼在垃圾屋中孤獨離世（點圖放大了解更多）：

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曾建出道前在塑膠工廠工作，因熱愛演戲，夢想成為一名演員而到橫店打拼，從臨時演員開始默默做起，在許多戲劇中都能看到他的身影。

他曾與知名導演爾冬陞及幾位「橫漂」演員，接受節目《魯豫有約》的訪談，暢聊6年來的心路歷程。

根據內地媒體《極目新聞》報導，曾建8月30日在租屋離世，生前沒有家人陪伴，遺體由警方送至殯儀館後火化。

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網紅女釣手翠翠年僅31歲，6日家屬突在社群平台公布死訊，證實翠翠與丈夫在4日離世。（抖音影片截圖）

中國大陸網紅女釣手翠翠年僅31歲，6日家屬突在社群平台公布死訊，證實翠翠與丈夫在4日離世。（抖音影片截圖）

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不少同為橫店臨時演員的朋友紛紛發文悼念，透露曾建可能是因病過世，近年健康狀態急轉直下，生活悽慘、面黃肌瘦，工作收入不穩又沒有積蓄，即使身體不適也捨不得到醫院看病。

從曝光的租屋照片可看出，房子堆滿雜物、破舊不堪，幾乎沒有可以行走的空間，推測一個月租金不超過500港元，可能是橫店最便宜的房子。

曾建最後一次露面是在8月28日，出鏡拍攝短影片，整個人非常憔悴，完全沒有往日發豪語要超越王寶強，登頂影帝的霸氣。如今孤獨離世的消息一出，令眾好友唏噓不已。

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