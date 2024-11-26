200多字官方文件有7處錯字　湖南長沙通報：涉事工作人員被停職

湖南長沙縣衞生健康局一份僅200多字的官方文件中，被發現出現至少7處錯別字，引發熱議。目前，涉事工作人員已被停職調查，相關領導已按程序啟動問責。



湖南長沙縣衞生健康局一份僅200多字的官方文件中，被發現出現至少7處錯別字。（網上圖片）

上周四（11月21日），長沙縣衞生健康局向當地一名市民發出一封《依法履職處理意見書》，惟僅200多字的文件卻有多達7處錯別字，包括「呈沙醫院」、「指釋中心」、「急技任務」、「技護車」、「操作合手機支架」、「整領學習」、「關似事情」等，除此之外還有明顯文法錯誤。

對此，長沙縣衞生健康局周一（11月25日）發布情況通報稱，經調查核實，工作人員將投訴回覆件使用電腦軟件轉換成電子檔，未對電子文檔進行校核便直接打印成紅頭文件，蓋章郵寄至投訴當事人。「在工作過程中，我局相關責任領導及工作人員因工作責任心缺失、履職不到位導致嚴重工作失誤。」

長沙縣衞生健康局表示，工作人員已被停職調查。（長沙縣衞生健康局）

通報指，目前，工作人員已被停職調查，相關責任領導已按程序啟動問責。「我局已向投訴人重新寄送《依法履職處理意見書》，對此事件造成的不良社會影響，進行深刻檢討、舉一反三，將進一步改進工作作風、壓實工作責任、完善工作制度，杜絕類似事件的發生。」