浙江漢家暴妻子揚言｢要殺了媽媽｣　幼女報警救母　婦聯正核實了解

11月25日，有網民上傳一段閉路電視畫面顯示，一名男子在3個子女面前家暴妻子，甚至稱要「殺了媽媽」，幸女兒立即報警求助，才未有釀成悲劇。



11月25日，一名IP屬地為浙江的女網民上傳一段閉路電視畫面稱，丈夫當著孩子面前家暴自己，孩子哭著哀求叫「爸爸別打了」「爸爸你把媽媽放了」，但丈夫施暴行為仍未停止，甚至揚言「我要把你媽給殺了」。

浙江漢家暴妻子，向孩子揚言「要殺了媽媽」。（影片截圖）

浙江漢家暴妻子，向孩子揚言「要殺了媽媽」。（影片截圖）

女兒見哭求無效，立即打電話報警求助。在接報7分鐘後，警方到場制止仍在施暴的男子，並將他帶走。

《極目新聞》報道，11月26日，浙江省婦女聯合會相關部門工作人員稱，已關注到相關事件，正在核實了解，嘉興市婦聯也已介入，婦聯方面已經私信該名女網民，目前還未取得聯繫。嘉興市網警部門工作人員表示，將核實此事。

浙江漢家暴妻子，女兒報警求助。（影片截圖）

浙江漢家暴妻子，女兒報警求助。（影片截圖）