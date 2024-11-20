武漢女用過期眼藥水視力驟降僅剩0.1　醫生稱嚴重或失明

內媒《極目新聞》報道，武漢一名女子使用半年前開封的眼藥水，不料竟因此患上了細菌性角膜炎，視力僅剩0.1。醫生提醒，眼藥水開封後使用期限一般為一個月，過期眼藥水易滋生細菌，可能導致嚴重眼部感染。



武漢女用過期眼藥水視力驟降至0.1。（示意圖/視覺中國）

據介紹，來自武漢的女事主是一名29歲的編輯，因為長期對電腦工作，眼睛疲勞，拿出半年前開封的眼藥水使用了幾次後，竟出現紅腫流淚、視力模糊等症狀。女事主來到武漢附屬愛爾眼科醫院檢查，被確診為細菌性角膜炎，視力僅剩0.1。

醫院的眼表及角膜科副主任醫師陳翔熙博士表示，女事主是因為使用了過期眼藥水導致的細菌性角膜炎。

武漢女用過期眼藥水視力驟降至0.1。（示意圖/視覺中國）

陳醫生稱，眼藥水的保質期不等於使用期。一般眼藥水的保質期有一兩年。但是如若開封，有效期多數為一個月，有些是1周甚至24小時，一旦超過有效期，哪怕外觀沒有改變，也不能再使用。過期眼藥水易滋生細菌，可能導致嚴重眼部感染。

陳翔熙博士稱：「使用過期眼藥水導致角膜炎的患者，如果不及時治療，還可能引起角膜潰瘍、視力下降，甚至導致失明。」

不少網民都有用過期眼藥水的經歷，他們表示眼藥水根本沒有辦法在一個月內用完：「希望眼藥水以後賣次拋裝吧，雖然瓶子很小，但這是按滴用啊，大部分都是過期扔了。」「說實話，這種事我經常干，因為基本新藥打開來只會用三五次」「開封一個月就不能用，那瓶子做那麼大幹嘛？」