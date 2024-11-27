深圳萬象城疑遭LV銷售翻白眼　年消費百萬黑金卡情侶拍片控訴

內媒《瀟湘晨報》報道，11月24日，深圳一對情侶拍片稱在萬象城找手機時遭到LV櫃姐翻白眼，兩人再次到店投訴並要求對方道歉：「在LV當銷售就可以這麼目中無人了？」



年消費百萬黑金卡情侶拍片控訴。（瀟湘晨報）

據介紹 ，這對情侶稱去萬象城吃午飯時，因在排隊的時候感覺無聊，於是去LV門店逛了一下。後來兩人準備去吃飯時，發現男朋友手機不見了，於是折回LV門店尋找。

在LV門店尋找手機的過程中，女子發現一名女銷售斜着眼睛看着兩人。兩人吃完飯之後，再次回到LV門店，要求店長出面，並要求女銷售道歉。

年消費百萬黑金卡情侶拍片控訴。（瀟湘晨報）

在網民所拍攝的影片中，門店經理和女銷售接待了兩人，並且在兩人說明情況後，向兩人道了歉，涉事櫃姐稱：當時確實是一個比較緊急的情況。非常抱歉，給你帶來了不好的體驗。兩名顧客收到道歉後離去。

這對情侶稱，自己在萬象城年消費百萬，從來沒有遇到過這麼離譜的事。他們還表示，「希望以後大家去逛街不會碰到這樣的銷售，如果遇見了一定要勇敢站出來合理使用自己的權益，不受一點兒委屈！」

網民評論：

「既已接受當面道歉，事後又是曝光又是投訴，其實也有些不妥。」

「香港的LV店櫃姐感覺不會這樣啊！態度好還一直跟着服務客人看中的包包啊！」

「對普通用戶趾高氣昂，通過這種態度有時候也能促成銷售，因為有些偶爾買一次的普通人，會被這種氣勢壓倒然後就消費了，心理戰術。」

「櫃姐的素質因人而異，跟啥牌子一點關係沒有」

「很多奢侈品門店的櫃枱都是這樣的，真以為是她他家開的。」

