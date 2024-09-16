新疆金店女Sales主動OT　3年以鉛塊偷換黃金45.8kg變現近1900萬

內媒《法治日報》報道，新疆烏魯木齊市的一名女銷售，在3年時間裏，用鉛塊替代等重的黃金，偷換了金店共計45814.57克的黃金首飾，涉案價值達1894.1926萬元（人民幣，下同）。



黃金飾品示意圖。（視覺中國）

據報道， 2021年，胡惠（化名）來到一家珠寶店工作，因經驗豐富，很快擔任了櫃枱組長。一次，胡惠在下班時忘記將黃金首飾放回原位，過了幾日都無人發現，她便就有了銷贓變現的想法。上次變現成功後，在男友的一再慫恿下，胡惠決定再次鋌而走險。

黃金飾品示意圖。（視覺中國）

此後，帶著「任務」上班的胡惠，每天都打起精神，還常常主動加班，最後一個離開，成了同事眼裏最有責任心的夥伴，珠寶店老闆也讓她負責店內盤點。

直到今年4月1日，胡惠請假，店主親自進行盤點時，才發現損失了幾十公斤黃金首飾，當天便到警局報警。

黃金飾品示意圖。（視覺中國）

胡惠到案後，如實交代夥同男友使用鉛塊替換黃金首飾，應付公司稱重盤點，多次將店內黃金首飾帶出變賣，其男友負責訂購鉛塊以及銷贓。

經警方查明，兩人侵佔並銷贓的黃金首飾數量共計45814.57克，變現人民幣金額1894.1926萬元，所得贓款用於購買房產、汽車、償還債務、投資開店、向他人轉賬以及個人消費等。目前，民警已追回價值500餘萬元財物，兩名疑犯也已被公安機關以涉嫌職務侵佔罪移送檢察機關審查起訴。