15歲少女被同學狂呼40個巴掌、持刀砍傷 家長：她已懷孕32週

廣西南寧15歲的少女多次被同學霸凌，她的父親秦聯（化名）向內媒曝光此事，引發對於校園欺凌的擔憂，秦聯稱女兒一共被霸凌3次，分別是2021年9月、2023年、2024年8月。



值得關注的是，少女的父母指出，今年八月，少女在已經懷孕的情況下被同校男生持刀砍傷，卻只被判為輕傷二級，秦聯則要求重新鑑定傷情。



內地校園欺凌問題日益嚴重，《黑暗榮耀》劇照。

2021年的時候，秦聯女兒正在某中學讀初一，結果被同學掌摑了兩次，加起來足足有40個多個巴掌，下手十分狠。2023年，秦聯女兒更是遭到了同學的群毆，他表示女兒被幾個女生以約出去玩為名義，實際卻對女兒進行欺凌。

秦聯還強調，這兩次欺凌都是同一個女生主導，她也是打得最狠的一個。而令秦聯不解的是，女兒也不知道自己為什麼會挨打。

至於今年8月份被打，則是一個男生持刀砍傷了他的女兒，這次秦聯女兒同樣不知道原因。而被砍時秦聯的女兒已經懷孕了，等於是孕期被霸凌。不過秦聯表示，女兒懷孕和霸凌事件無關，他也已經女兒男友的家長見過面了，雙方都尊重孩子們的意見。

據了解，秦聯女兒被砍後被鑑定為輕傷二級，但秦聯不認同這份傷情鑑定，他提出了質疑並要求重新鑑定。在申請書上，秦聯表示對方事先準備好了刀具等凶器進行故意傷害，自己親自測量了女兒的傷口尺寸，和檔案描述不相符。還表示女兒身體有多處傷口，多個部位被毆打出現大片傷情。

秦聯女兒所在校方認為秦聯女兒第一次被打40多個巴掌，只能算是校園的小摩擦，秦聯就沒有報警。今年10月份，秦聯再提及此事，公安也表示過了追究時效。

至於第二次被帶到工地欺凌，秦聯報了警，警方只讓其中一個人寫了保證書。至於第三次女孩傷情鑑定出來後，檢察院不予批捕持刀男孩，這才有了秦聯對傷情提出的質疑。

對於此事，當地公安部門的一位工作人員表示，秦先生是在今年10月份才報 案稱女兒三年前被打，由於這起事件已經超過了法律規定的追究時效，因此才決定終止調查。

該工作人員也表示，他在調查時並不知道女孩今年懷孕的情況。而當地縣委的有關人士則表態稱，相關部門正在積極處理此事，會盡全力保障受害者的權益。

網民點睇

霸凌問題不是孤立的，解決需要全社會共同努力。解決各方面的不公正，卻是維繫平等的基本。

中華文字和法治社會再次震碎了我的三觀……

15？孕期？14是性同意年齡。

還是家庭原因，感覺這個年齡雖然青春期叛逆，但是遭受這些，他們根本不愛孩子 甚至不關心。

