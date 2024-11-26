13歲未成年偶像疑遭欺凌「手臂現傷痕」媽媽咁澄清網民懷疑有隱情

大陸天團TFBOYS的經紀公司時代峰峻旗下培養眾多未成年偶像，近日傳出13歲練習生魏子宸在校遭到同學欺凌，掀起網友熱烈議論。對此，魏子宸的媽媽於稍早發聲，否認欺凌一事，也解釋兒子手上傷口的由來，但說法卻讓網友直呼「不要妥協」。



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魏媽媽25日表示，很感謝粉絲對魏子宸的關心，並透露已經在網路上看到相關消息，同時也接到了學校老師的通知，前往學校了解事情的經過：

「經核實，事情經過是子宸在課後與同學彼此玩耍嬉鬧，並非校園欺凌，而且幾位同學平時關係很好，沒有任何矛盾。」



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魏媽媽強調，網傳的「校園欺凌」說法並不屬實，呼籲粉絲及網友停止發佈和傳播不實消息，以保護未成年人。此外，魏媽媽還提到，魏子宸手臂上的傷痕是由於過敏體質，經常自己抓傷所致：

「感謝大家對他的關心！」



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魏子宸的媽媽發聲（微博＠魏子宸媽媽510）

不過，魏媽媽的聲明並未平息風波，大多數網友仍不相信這樣的說法，紛紛留言：

「天呐，孩子的小打小鬧不至於這樣吧」

「牆上的話怎麼回事？不要怕啊魏媽，如果事實不是這樣一定要大聲說出來」

「瓜媽被推出來頂著輿論壓力回應，承受砲火，希望不要罵瓜媽，並不是她一個人能做的決定」。



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