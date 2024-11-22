女主播曾被「職場欺凌」以過來人身份教5招自保：不要白白被欺負

台灣勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員輕生案延燒，分署長謝宜容更是因為遭指欺凌引發各界撻伐，對此，台灣女主播宋燕旻21日發文，坦言以前剛當新人時也遇過類似的事情，她整理出5個招數，喊話網友絕對不要白白被欺負。



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宋燕旻在臉書表示，看到職場欺凌新聞心有戚戚焉，早年剛出社會時她也很難分得清楚欺凌、嚴格、還是教導之間的差別，但待久了後學會分別這些及保護自己，如今近十年已經再沒碰過類似的事。她呼籲所有在工作的網友：

「請記得大家都是出來領薪水的，雖然有人可能職位比較高，就算是給錢的老闆，都沒有人有資格踐踏另外一個人！」



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宋燕旻並表示，「大不了換工作就好」，希望大家不要因此否定自己，甚至是有極端念頭，她還強調，「我們不能白白被欺負」並分享遇到欺凌時的5招，分別為蒐證、取得背書、找盟友、申訴、爆料。

宋燕旻分享感覺遇到欺凌時，「請記得先蒐證、取得背書（也就是就醫驗傷）、找盟友」，先完成這3招握有相關證據「接著可以選擇申訴或爆料」，她繼續表示：

「雖然我很不想這樣說，但網路社群像是爆料X社、靠北雇主長官系列也可以發文，事件有發酵媒體也會報導。」



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宋燕旻指出，若遇到欺凌不要總想著委曲求全，雖然可能被迫離職，然而公司的惡行也會被揭發，也請不要惡意栽贓，重點是要保留完整的人證或物證，需要時可以替你做證：

「請大家好好愛惜自己的生命，不要讓壞人好過。」



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