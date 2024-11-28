鄭州安置房地盤疑欠薪　工人討薪持刀殺害承包商班組長　官方回應

近期，內地有網民發影片稱，河南鄭州一工地工人為討要薪水不成，持刀殺害工地班組長。

對此，鄭州一建集團有限公司工作人員表示，事件為2人酒後糾紛，並無欠薪情況。當地街道辦公告稱，目前，犯罪嫌疑人王某已被公安機關抓獲，案件正在進一步辦理中。



網傳影片中，地點為「東趙安置區天河人家3號院」的建築工地門口，擺放多個祭奠花圈，有家屬手捧遺像哭泣，並拉起白底黑字的稱「鄭州一建惡意欠薪，致班組長工地被殺！」

家屬在地盤旁拉起橫幅，手捧遺像哭訴。

據《界面新聞》報道，11月27日，死者李某的哥哥余先生介紹，弟弟李某今年39歲，於2019年承接了位於鄭州市惠濟區的一處安置房建築工地，負責鋼筋製作綁紮等工程，為鋼筋班組長。11月22日中午，多名工人到工地討薪，在此過程中，一名男性工人突然持刀行兇，將其弟弟刺殺身亡。

余先生表示，此事因項目總承包方鄭州一建集團有限公司拖欠員工工資導致，弟弟無力支付班組工人工資，最終導致矛盾激化，發生悲劇。弟弟與妻子離婚，現在要獨自撫養2個上學的兒子，而父親也身患癌症需要錢，突如其來的打擊讓全家悲痛不已。

家屬與鄭州一建交涉，至今未獲解決結果。11月27日，鄭州一建工作人員回應表示，網傳內容與事實不符，疑犯和被害者為個人糾紛，公司無欠薪，事發地點也並未公司工地附近，「這個事件是酒後殺人的刑事案件，公安部門已介入立案。」

家屬在鄭州安置房地盤前祭奠

今日（28日），惠濟區新城街道辦事處11月28日發布《關於鄭州一建築工人酒後傷人致死的情況說明》：11月22日中午，東趙安置區二期3號院工人王某與兩名工友飲酒後，在工地門前找班組長李某預支生活費時發生爭執，王某持水果刀將李某刺傷，導致李某當場死亡。目前，犯罪嫌疑人王某已被公安機關抓獲，案件正在進一步辦理中。

說明還稱，2019年至2024年期間，被害人李某負責東趙安置區二期3號院項目部分鋼筋綁紮工作，合同總金額約264萬元。截至2024年11月20日，已向李某及其手下工人付款約251萬元，鄭州市一建勞務有限公司與受害人李某約定資金已支付完畢。剩余資金將通過農民工專項賬戶直接向工人代付。