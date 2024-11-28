10月外國品牌手機在華銷售量大減44.25%　本土品牌出貨量大幅提升

中國政府下屬一家研究公司周三（27日）發布最新數據顯示，10月外國品牌手機在中國市場的銷量大減44.25%，中國本土手機品牌出貨量則大幅提升30.2%，佔了同期出貨量的79.1%。



據路透社報道，中國信息通信研究院（CAICT）數據顯示，包括iPhone在內的外國品牌手機，10月在中國的銷售量大減44.25%，從去年同期的1114.9萬部下降至622萬。其中，蘋果在外國品牌手機銷售中佔重要地位，不過9月發行的iPhone 16中文AI功能，尚待明年才推出，且尚未宣布與中國市場的AI合作夥伴。

據中新社報道，上述數據還顯示，10月中國市場手機出貨量2967.4萬部，年增1.8%。中國品牌手機出貨量大幅提升至2345.8萬部，年增30.2%，佔同期手機出貨量的79.1%。

數據顯示，今年1到10月中國市場手機出貨量2.5億部，其中中國品牌手機出貨量2.11億部，較去年同期成長16.7%，佔同期手機出貨量的84.6%。

報道指，今年以來，中國手機品牌紛紛推出AI手機，可望令用戶換機週期加速。本星期，OPPO發布Reno13系列、華為發布Mate70系列都有AI功能。國際數據公司IDC預計，2024年全球新一代AI手機出貨量將達到1.7億部，其中中國市場AI手機市佔率也將迅速增長，到2027年佔比將超過50%。