內地手機品牌在港拒招35歲以上員工　網民：劣質招聘文化必須拒絕

有網民拍片反映，最近協助內地某手機品牌在香港招聘，發現品牌方拒招35歲以上的員工，且只會與受聘者簽兩年短期合約，直言「過分了。內地大企業想把劣質招聘文化帶到香港！必須拒絕！」。



該名網民在片中稱，「最近我們幫內地某個非常大的手機品牌在香港做招聘，非常驚訝的發現其將內地招聘中非常不好的習慣帶到香港」。

有網民拍片反映，最近協助內地某手機品牌在香港招聘，發現品牌方拒招35歲以上的員工。（影片截圖）

他介紹，第一，該品牌是不看年齡35歲以上的求職者，且招聘的工作崗位並非產品開發等需要年輕人的崗位。第二，品牌與受聘者僅簽兩年短期合約（Contract role），並非香港職場中慣用的永久合約（Permanent），「如果你早一點跟我說這個是Contract role，我們是不會浪費時間」。

該名網民稱，已為該品牌找到一位現年30歲的港人，但他相信對方不會與品牌方簽約，「你們本來35歲以上就不要了，現在你30歲給他兩年一簽，那是什麼意思？到了35歲你就不要人家了嗎？哪人家干嘛？人家還有家庭」。

有網民拍片反映，最近協助內地某手機品牌在香港招聘，發現品牌方拒招35歲以上的員工。（影片截圖）

他認為，這種行為是完全不尊重員工，而且作為一個如此大的企業，招聘時心思只想規避自己的風險、員工的成本，不如把心思用在做好產品上，「不要把現在內地有一些，我真的覺得看不過眼的一種職場文化，不要帶到香港」。