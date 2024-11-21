摺疊屏手機鼻祖深圳企業破產　昔日獨角獸柔宇科技傳欠薪1.6億

綜合內媒報道，11月18日，深圳市中級人民法院裁定宣告柔性顯示領域企業深圳柔宇顯示技術有限公司正式破產。據悉，柔宇科技曾被稱為摺疊屏手機「鼻祖」，深圳的獨角獸企業，一度估值超500億人民幣（下同）。



在2018年，便發布了全球首款摺疊屏手機——FlexPai柔派。（每日經濟新聞）

創始人劉自鴻。

《每日經濟新聞》報道，柔宇科技成立於2012年，曾被譽為深圳的獨角獸企業，估值一度超過500億元。柔宇科技早在2014年就發布了全球最薄的彩色柔性顯示屏，在2018年，又發布了全球首款摺疊屏手機——FlexPai柔派。

公司創始人劉自鴻從美國回國創業，與兩名清華大學兼斯坦福校友共同創立了柔宇科技，而隨着柔宇科技估值一再上漲，至2020年，劉自鴻也以145億元身家登上了「胡潤百富榜」。

創始人劉自鴻。

在2018年，便發布了全球首款摺疊屏手機——FlexPai柔派。（柔宇科技官網）

但因柔性屏產品卻始終難以大規模落地，近年來公司深陷員工討薪、訂單匱乏的漩渦。今年4月，柔宇科技破產審查案在深圳中院召開聽證會，當時柔宇科技的負債超47億元，拖欠工資薪金就超6000萬元，加上此前承諾的期權，共拖欠薪酬1.6億元。

11月18日，深圳市中級人民法院裁定宣告柔性顯示領域企業深圳柔宇顯示技術有限公司正式破產。