粵婦頭痛到要「爆炸」日吃6粒止痛藥沒用　一查竟與街市買餸有關

「整個人像要『沒了』一樣」，近日，廣東河源的梅姨（化名）劇烈頭痛，每天吃六顆止痛藥還是頂不住，因而就醫，最終被診斷出患有隱球菌腦膜炎，而事件竟與她每天到街市買餸有關。



梅姨今年51歲，近期因發燒感冒後出現了持續的頭痛。起初，她誤以為是頸椎病引起的，並依此接受治療。然而，劇烈的頭痛讓她每天不得不服用六顆止痛藥，但仍無法緩解。她形容，頭痛的程度，「痛得腦袋像要炸開，整個人快痛得要『沒了』一樣」。在經過了十天的煎熬後，她在家人的陪伴下前往廣東三九腦科醫院就診。

梅姨形容，頭痛的程度如同「腦袋要爆炸」。（魯中晨報）

醫院經過檢查發現，梅姨的頭痛並非由頸椎病引起，而是由隱球菌腦膜炎所致。這種由真菌引起的疾病主要影響中樞神經系統，其死亡率相對較高。醫生指出，梅姨的顱內壓增高，對腦組織造成了壓迫，並引起了一系列神經損傷，包括視力和聽力的下降。

梅姨的頭痛並非由頸椎病引起，而是由隱球菌腦膜炎所致。（魯中晨報）

醫院檢驗報告單。（魯中晨報）

在接受抗真菌治療後，梅姨的情況仍然嚴重，左眼視力更幾乎喪失。隨後，醫生緊急進行手術，術後經過一系列對症治療後，梅姨的頭痛最終得以緩解，視力也恢復正常。

梅姨的頭痛最終得以緩解，視力也恢復正常。（魯中晨報）

這一事件引起關注的原因之一是梅姨的感染來源。醫院院長王展航表示，隱球菌在自然環境中廣泛存在，尤其在鳥類和家禽的糞便中。梅姨作為家庭的主要購菜者，經常接觸家禽，可能因此感染了隱球菌。

王展航提醒，隱球菌腦膜炎的初期症狀包括發熱、頭痛、噁心和嘔吐，雖然發病率相對較低，但若未能及時治療，可能會危及生命。他強調，免疫力較低的人群，特別是與禽類密切接觸的人，應特別注意個人衛生，避免直接接觸鳥類和家禽。