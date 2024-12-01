有片｜陝西女遭兩洛威拿撕咬　路過司機響咹驅趕：狗根本就不害怕

11月30日凌晨，陝西西安市有女市民慘遭兩隻大型犬撕咬，有路過車輛不斷響咹驅趕，後來有清潔工人路過吸引狗的注意力，該名女子才得以脫險。



事發於凌晨4時許，目擊者表示，當時他在車上睡覺，女事主過來敲窗稱有東西被狗叼走，讓他下車幫忙。他下車後，兩隻狗從他身後衝前撲咬女事主，他立即上車打120求助。

陝西西安市有女市民慘遭兩隻大型犬撕咬，有路過車輛不斷響咹驅趕。（影片截圖）

陝西西安市有女市民慘遭兩隻大型犬撕咬，有路過車輛不斷響咹驅趕。（影片截圖）

他稱，附近的車輛陸續過來圍住女事主，由於狗太兇，沒有人敢下車，只能響咹驅趕，「那個狗根本就不害怕」。後來，一名清潔工人路過吸引狗的注意力，兩隻狗轉而上前追趕清潔工人，女事主才得以趁機上車脫險。

警方到場後，兩隻大型犬已逃離現場，被咬女事主已送院救治，清潔工人無大礙。

有清潔工人路過吸引狗的注意力。（影片截圖）

有清潔工人路過吸引狗的注意力，女事主趁機上車脫險。（影片截圖）

目擊者稱，咬人的惡犬是羅威納犬（洛威拿）。據西安市公安局官網發布的《西安市限制養犬條例》以及《限制養犬管理工作70問》，羅威納犬、以及具有羅威納犬種血統的雜交犬和肩高50厘米（指成年犬的平均身高）以上的犬種，均為禁養犬。

《都市現場》報道，西安公安局治安管理局的接線民警表示，並不清楚此事，流浪犬由公安多部門協同配合管理。

網民睇法：

環衛工怎麽樣了？

環衛工還好吧？

不栓繩的都應該處理了

又是羅威納，這個惡犬肇事最多，性格相當不穩定，攻擊性太強

這麽大的羅威納哪兒來的 棄養的嗎… 太嚇人了。。

禁養大型犬和烈性犬

狗主人必須入刑！

流浪狗就應該無害化處理，沒有證的和不牽繩的狗都屬於流浪狗

